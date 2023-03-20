Грозит крупный штраф: спасатели обратились с важным напоминанием

В течение последней недели температура воздуха была выше нуля, снег быстро таял и начался сезон садовых работ. Во время уборки часто разводят костры, но, к сожалению, время от времени костёр упускают из виду. «В марте спасатели уже получили первые вызовы о происшествиях, когда в костре сжигали мусор. Нужно помнить, что в костре можно сжигать только чистую древесину, картон или бумагу. Место мусора на свалке, а в костре его сжигать нельзя», - сказала эксперт отдела превенции Туули Таавет.

Место вокруг костра должно быть очищено от горючих материалов таким образом, чтобы не было опасности возгорания. Нужно следить за погодными условиями и в ветренную погоду от костра лучше вовсе отказаться. Если погода позволяет разводить костёр, то стоит помнить, что его нельзя оставлять без присмотра. В сухую погоду достаточно мгновения, чтобы случилось несчастье — ветер уносит летящие искры от костра на сухую землю, и может начаться масштабный пожар. «Для того, чтобы костёр был пожаробезопасным, место для костра необходимо подготовить – очистить от горючих материалов, целесообразно окружить его камнями или землёй. Рядом с огнём должны находиться первоочередные средства для тушения огня. Для этого достаточно ведра с водой», — добавила Таавет.