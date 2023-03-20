Земельный департамент ⟩ Смотрите, где рынок недвижимости сейчас наиболее активен

Было совершено 1434 сделки с квартирной собственностью, проданной в качестве жилой площади, 663 сделки с незастроенной землей и 390 сделок с застроенной землей, что соответственно на 22, 44 и 32 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В месячном сравнении наибольший вклад в рост активности внесли сделки с квартирами, которые были на 10 процентов больше, чем в январе.

В феврале в Таллинне было заключено 619 сделок с квартирами, что на 13 процентов меньше, чем в феврале 2022 года. Число сделок с новыми квартирами в Таллинне было на 29 процентов больше, чем год назад, а число сделок со старыми квартирами - на 23 процента меньше. В Тарту было продано 92 квартиры, а число сделок с квартирами за год сократилось на 45 процентов. В Пярну было совершено 89 сделок с квартирами, что на 65 процентов больше, чем в феврале прошлого года.

Средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне в феврале составила 2 965 евро, что на 9 процентов больше, чем в феврале прошлого года. Если рассматривать отдельно первичный и вторичный рынки, то средняя цена квадратного метра новой квартиры в столице в феврале составила 3 647 евро, а средняя цена квадратного метра старой квартиры - 2 667 евро. В годовом исчислении средняя цена за квадратный метр выросла на 11 и 4 процента соответственно, средняя цена первых продаж на 4 процента выше, чем в прошлом месяце, а средняя цена вторых продаж на 2 процента выше.

В Тарту средняя цена за квадратный метр квартиры составила 2 458 евро, увеличившись на 22 процента по сравнению с прошлым годом.