Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву - впервые после 2019 года и после начала войны в Украине в 2022 году. Визит китайского лидера продлится три дня. Украина - одна из главных тем в повестке переговоров с президентом России.
Си Цзиньпин прилетел в Москву по приглашению Путина. Чего ждать от их встречи?
Самолет с лидером Китая приземлился в московском аэропорту «Внуково-2». Переговоры начнутся во вторник, а в понедельник будет неформальное, но «прямое и очень важное общение Путина и Си Цзиньпина», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
В китайской газете «Жэньминь жибао» накануне вечером была опубликована статья президента России Владимира Путина. А в «Российской газете» синхронно вышла статья Си Цзиньпина. Оба лидера пишут не только о сотрудничестве Москвы и Пекина, но и о войне России против Украины.
«Рациональный выход из украинского кризиса»
«С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса», - констатирует председатель КНР и напоминает, что ранее он изложил свои предложения по мирному урегулированию.
В числе прочего Си Цзиньпинь призывает «уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности», что перекликается с риторикой Москвы и утверждениями Путина, которые он неоднократно высказывал в оправдание военного вторжения в Украине.
«Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности», - пишет руководитель Китая.
Путин, поблагодарив Пекин за «взвешенную линию» в связи с «происходящими на Украине событиями» и за «понимание их предыстории и подлинных причин», в свое статье утверждает, что Россия «открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса».
При этом Путин в очередной раз обвинил Запад в том, что переговоров нет и не предвидится: «К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации».
Чего ждут в Кремле
Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву во время онлайн-переговоров в конце прошлого года. Тогда китайский лидер в ответной речи на приглашение не отреагировал.
О том, что глава КНР приедет в Москву в начале этой недели, только в пятницу сообщили в Кремле и затем подтвердили в МИД Китая. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», было сказано в российском анонсе встречи.
«Си Цзиньпин проведет обширный обмен мнениями с президентом Путиным по двусторонним отношениям, а также по основным международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность... и привнесет новый импульс в развитие двусторонних отношений», - заявил в пятницу представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, которого цитирует Associated Press.
Председатель КНР приедет в Москву в первый раз с начала российского вторжения в Украину, но в первых сообщениях о предстоящей встрече войну как тему для обсуждения напрямую не упоминали ни Москва, ни Пекин. Днем в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков признал, что Украина все-таки будет одной из тем разговора.
«Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться. Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, мы знаем о китайском плане урегулирования», - говорил Ушаков (цитата по «Интерфаксу»). Песков утром в понедельник на вопрос, будут ли обсуждаться мирные инициативы Китая, ответил: «Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня, поэтому, конечно, можно смело предположить, что так или иначе затрагиваться будут».
В МИД Китая ранее подчеркивали, что Пекин стремится к «объективной и справедливой» позиции по войне в Украине, а также готов взять на себя конструктивную роль по налаживанию мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Цзиньпин в Москве впервые с 2019 года. Это первый зарубежный визит Си Цзиньпина после переизбрания на пост председателя КНР
«Им важно, чтобы война не привела к коллапсу нынешнего режима в России»
«Я думаю, мы не узнаем о многих компонентах повестки переговоров. Прежде всего о "военке" - подписанных сделках», - сказал Би-би-си старший научный сотрудник «Фонда Карнеги за международный мир» Александр Габуев.
По мнению эксперта, лидеры двух государств среди прочего будут говорить о поставках российской техники и технологических решений в Китай. «О них мы узнаем с некоторым временным лагом. Непонятно, будут ли поставки китайской военки - прежде всего, расходников, снарядов. Пока большой нужды для фронта в этом нет», - считает Габуев.
«Китаю в общем-то все равно, где проходит линия фронта - 100 км на запад или 100 км на восток, чей флаг развевается над Бахмутом. Им важно, чтобы война не привела к коллапсу нынешнего режима в России и не привела к установлению продемократического, прозападного правительства в Москве, - полагает эксперт. - Поскольку пока это маловероятно, то делать резких движений [для Пекина] смысла особого нет».
«Мирный план», предложенный Китаем для России и Украины, Габуев назвал «фиговым листком», который «позволяет Китаю приезжать в Москву», углублять отношения с Россией и при этом «говорить, что это не просто циничное использование того, что сейчас Россия в ситуации, когда у нее крайне слабый «переговорный рычаг».
«У Китая гораздо больше опций, - уверен эксперт. - Асимметрия в отношениях была и до войны, но после начала войны позиции Китая в этой паре гораздо сильнее, и "переговорный рычаг" Китая укрепляется с каждым месяцем продолжения геоэкономического противостояния между Россией и Западом и войны в Украине».
На переговорах в Москве, скорее всего, по его мнению, будет принят большой экономический пакет соглашений. «Мы не знаем, что из них будет публичным, - добавил Габуев. - "Сила Сибири-2", расширение нефтепровода Сковородино-Мохэ, мирный атом, расширение торговли в национальных валютах - и все в этом духе».
Переговоры о поставках российского газа покажут, насколько сильно Си Цзиньпин поддерживает Путина, пишет агентство Bloomberg. Россия хочет заключить сделку по газопроводу «Сила Сибири-2». Импорт российских энергоносителей в Китай резко вырос в 2022 году.
«Россия, которая была крупнейшим в мире экспортером газа, пока в прошлом году не вторглась в Украину и не потеряла доступ к большинству своих ключевых рынков в Европе, стремится увеличить поставки в Китай. Но для этого нужны новые трубопроводы», - пишет Bloomberg.
«Мирный план» Китая. Запад настроен скептически
В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил план мирного урегулирования конфликта России и Украины. План состоял из 12 пунктов, среди которых: «прекращение боевых действий», «возобновление прямого диалога», «уважение суверенитета всех стран», «прекращение односторонних санкций».
Западные страны отнеслись к этому плану скептически, отмечая, что Пекин обычно склонен поддерживать решения и позицию Кремля.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что КНР рассматривает возможность поставок России вооружений. Китай последовательно отрицает подобные утверждения.
Состоятся ли переговоры Си Цзиньпина с Зеленским?
Американское издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским - тоже впервые с начала войны. По данным газеты, это может произойти в видеоформате после визита в Москву.
Однако пока Пекин не ответил положительно на попытки Киева договориться о встрече Си Цзиньпина с Зеленским. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Зеленский готов к телефонным переговорам с председателем КНР.
Несмотря на декларируемое с 2011 года «стратегическое партнерство» Украины и Китая, за все время российского вторжения никаких прямых контактов Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским не было. Только на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встречался с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, бывшим министром иностранных дел КНР Ван И. Тогда же Ван И провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
При этом, Ван И в конце февраля приезжал с визитом в Москву, где провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а затем встретился с Владимиром Путиным.
«Безграничное партнерство» Москвы и Пекина
В четверг, 16 марта, состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Украины и КНР. Последний заявил, что Пекин обеспокоен эскалацией войны в Украине и хочет, чтобы Москва и Киев вернулись к мирным переговорам. Также глава МИД КНР заявил, что рассчитывает на скорейшее возвращение к попыткам найти политическое решение конфликта.
«Во время моего сегодняшнего разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили значение принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине», - так прокомментировал переговоры Дмитрий Кулеба.
Китай и Россия заявили о «безграничном» партнерстве в феврале 2022 года, незадолго до начала российского вторжения в Украину. Это заявление прозвучало во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай на Олимпийские игры.
С тех пор, судя по всему, связи двух стран только окрепли. Товарооборот между Китаем и Россией значительно выросли с начала войны, а после введения западными странами Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти.