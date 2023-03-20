Си Цзиньпин прилетел в Москву по приглашению Путина. Чего ждать от их встречи?

В МИД Китая ранее подчеркивали, что Пекин стремится к «объективной и справедливой» позиции по войне в Украине, а также готов взять на себя конструктивную роль по налаживанию мирных переговоров между Киевом и Москвой.

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«Им важно, чтобы война не привела к коллапсу нынешнего режима в России»

«Я думаю, мы не узнаем о многих компонентах повестки переговоров. Прежде всего о "военке" - подписанных сделках», - сказал Би-би-си старший научный сотрудник «Фонда Карнеги за международный мир» Александр Габуев.

По мнению эксперта, лидеры двух государств среди прочего будут говорить о поставках российской техники и технологических решений в Китай. «О них мы узнаем с некоторым временным лагом. Непонятно, будут ли поставки китайской военки - прежде всего, расходников, снарядов. Пока большой нужды для фронта в этом нет», - считает Габуев.

«Китаю в общем-то все равно, где проходит линия фронта - 100 км на запад или 100 км на восток, чей флаг развевается над Бахмутом. Им важно, чтобы война не привела к коллапсу нынешнего режима в России и не привела к установлению продемократического, прозападного правительства в Москве, - полагает эксперт. - Поскольку пока это маловероятно, то делать резких движений [для Пекина] смысла особого нет».