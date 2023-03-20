Издание The Sun сообщает, что спустя 14 месяцев найдено тело пропавшего регбиста Брина Харгривза. Бывший спортсмен, на протяжении карьеры выступавший за «Уиган Уорриорз», «Сент-Хеленс» и «Бредфорд Буллз» в британской суперлиге, пропал в январе 2022 года в Западной Вирджинии.
Британского регбиста нашли мертвым спустя 14 месяцев после исчезновения
Британского регбиста нашли мертвым спустя 14 месяцев после исчезновения
В 2012 году Харгривз в возрасте 26 лет объявил о завершении спортивной карьеры, после чего переехал в США и устроился на работу в сфере нефтедобычи. О его исчезновении стало известно в январе 2022 года. Полиция штата Западная Вирджиния, где проживал британец, запустила масштабную поисковую операцию, однако она не принесла результатов.
Недавно тело спортсмена нашли, это подтвердил его брат Гарет Харгривз, который сообщил об этом в социальных сетях.