Британского регбиста нашли мертвым спустя 14 месяцев после исчезновения

В 2012 году Харгривз в возрасте 26 лет объявил о завершении спортивной карьеры, после чего переехал в США и устроился на работу в сфере нефтедобычи. О его исчезновении стало известно в январе 2022 года. Полиция штата Западная Вирджиния, где проживал британец, запустила масштабную поисковую операцию, однако она не принесла результатов.