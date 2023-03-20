ГАЛЕРЕЯ ⟩ На улице Пунане фургон насмерть сбил женщину

Полиция около 13:45 получила сообщение о ДТП на улице Пунане, где фургон сбил пешехода. По словам главы службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсса, водитель въехал в запрещенную зону, на тротуар, но перед маневром не удостоверился в безопасности- движения.

«По предварительной информации, 32-летний мужчина на своем фургоне сбил 76-летнюю женщину, ожидавшую автобус на тротуаре. К сожалению, травмы женщины оказались серьезными, и она скончалась на месте происшествия», - сказал полицейский.

У 32-летнего мужчины, управлявшего фургоном, были действующие водительские права, но в отношении его возможного опьянения ведется расследование. «Вождение и парковка транспортных средств на тротуарах запрещены, если это не регламентировано другими правилами. Все водители должны соблюдать эти правила», - добавил Кирсс.

По факту происшествия начато уголовное расследование.