Жалоба EKRE об электронных выборах поступила в Госсуд в пятницу. Суд, в свою очередь, направил ее в Избирательную комиссию для предоставления разъяснений суду.
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«Мы не должны ничего доказывать, а вы – должны»: EKRE снова обратилась в Госсуд из-за результатов электронных выборов
«Мы не должны ничего доказывать, а вы – должны»: EKRE снова обратилась в Госсуд из-за результатов электронных выборов
«EKRE оспаривает в Госсуде решение Избирательной комиссии от 14 марта, которым их жалоба была частично отклонена, а частично не рассмотрена», - сказал Postimees пресс-секретарь Госсуда Арно Пыдер. У суда есть семь рабочих дней для решения апелляционной жалобы с момента получения мнения комиссии.