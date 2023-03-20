«Мы не должны ничего доказывать, а вы – должны»: EKRE снова обратилась в Госсуд из-за результатов электронных выборов

«EKRE оспаривает в Госсуде решение Избирательной комиссии от 14 марта, которым их жалоба была частично отклонена, а частично не рассмотрена», - сказал Postimees пресс-секретарь Госсуда Арно Пыдер. У суда есть семь рабочих дней для решения апелляционной жалобы с момента получения мнения комиссии.