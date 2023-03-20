Пн, 20.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Мы не должны ничего доказывать, а вы – должны»: EKRE снова обратилась в Госсуд из-за результатов электронных выборов

Лоора-Элизабет Ломп
«Мы не должны ничего доказывать, а вы – должны»: EKRE снова обратилась в Госсуд из-за результатов электронных выборов
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Eero Vabamägi

Жалоба EKRE об электронных выборах поступила в Госсуд в пятницу. Суд, в свою очередь, направил ее в Избирательную комиссию для предоставления разъяснений суду.

«EKRE оспаривает в Госсуде решение Избирательной комиссии от 14 марта, которым их жалоба была частично отклонена, а частично не рассмотрена», - сказал Postimees пресс-секретарь Госсуда Арно Пыдер. У суда есть семь рабочих дней для решения апелляционной жалобы с момента получения мнения комиссии.

14 марта Избирательная комиссия рассмотрела жалобу EKRE, которая поставила под сомнение безопасность компьютера, используемого для подсчета электронных голосов. Комиссия оставила жалобу частично без рассмотрения в связи с превышением срока обжалования.

Ключевые слова
Наверх