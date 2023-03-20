Келли Сильдару учится ходить заново

Совсем недавно Сильдару опубликовала в соцсетях видео, в котором детально показала всем любопытствующим, какими упражнениями она укрепляет колено.

Также олимпийской бронзовой медалистке приходится заново учиться ходить, поскольку за три недели, что она провела, передвигаясь на костылях, ей надо было держать ногу выпрямленной – из-за этого у Келли теперь необычная походка.

Хотя каждый восстановительный процесс проходит по-разному, усредненная программа восстановления выглядит так. Первые две недели пациент проводит на костылях, избегая давать на ногу полную нагрузку. Обычная ходьба нормализуется за три недели. Затем можно, постепенно увеличивая нагрузку, заняться ездой на велосипеде, а первые шаги трусцой можно совершать, как правило, спустя 12 недель после операции.

Сильдару травмировала колено в США, на проводившихся в январе соревнованиях X-Games. Обследование показало, что спортсменка повредила не только переднюю крестообразную связку, но и мениск.

«Начала выполнять первый прыжок и продвинулась вперед дальше, чем обычно. В итоге получился чрезмерный спин и я плохо приземлилась. Падение само по себе не было слишком ужасным, но правое колено я все же травмировала», - вспоминает Келли Сильдару роковое падение.