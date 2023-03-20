Сегодня, 20 марта, посольство России прекращает прием заявок на получение бесплатного образования в вузах России в 2023/2024 учебном году. Rus.Postimees выяснил, какие карьерные возможности будут в Эстонии у выпускников российских университетов, которые начали учебу после 2022 года.
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Министр образования об учебе в России: у Эстонии нет оснований доверять вернувшимся из подконтрольной системы
Министр образования об учебе в России: у Эстонии нет оснований доверять вернувшимся из подконтрольной системы
Программа получения бесплатного высшего образования в России работала не один год, и тысячи абитуриентов из Эстонии получали дипломы в российских вузах. Однако после начала войны отношения Эстонии и всего Евросоюза с Россией кардинально изменились.
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