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Министр образования об учебе в России: у Эстонии нет оснований доверять вернувшимся из подконтрольной системы

rus.postimees.ee
Министр образования об учебе в России: у Эстонии нет оснований доверять вернувшимся из подконтрольной системы
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Фото: ALEXANDER NEMENOV

Сегодня, 20 марта, посольство России прекращает прием заявок на получение бесплатного образования в вузах России в 2023/2024 учебном году. Rus.Postimees выяснил, какие карьерные возможности будут в Эстонии у выпускников российских университетов, которые начали учебу после 2022 года. 

Программа получения бесплатного высшего образования в России работала не один год, и тысячи абитуриентов из Эстонии получали дипломы в российских вузах. Однако после начала войны отношения Эстонии и всего Евросоюза с Россией кардинально изменились.

Так, в конце прошлого года из МИД Польши были уволены все сотрудники, которые учились в МГИМО. По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) был инвестицией в работу российского империализма. «Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны были служить этой империи», - сказал министр. Иными словами, к дипломатам, которые учились в контролируемом КГБ и ФСБ ВУЗе у Польши нет доверия. 

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