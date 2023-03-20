Министр образования об учебе в России: у Эстонии нет оснований доверять вернувшимся из подконтрольной системы

Программа получения бесплатного высшего образования в России работала не один год, и тысячи абитуриентов из Эстонии получали дипломы в российских вузах. Однако после начала войны отношения Эстонии и всего Евросоюза с Россией кардинально изменились.

Так, в конце прошлого года из МИД Польши были уволены все сотрудники, которые учились в МГИМО. По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) был инвестицией в работу российского империализма. «Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны были служить этой империи», - сказал министр. Иными словами, к дипломатам, которые учились в контролируемом КГБ и ФСБ ВУЗе у Польши нет доверия.