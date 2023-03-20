В японском городе Сайтама с 22 по 26 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию.
Эстонию на чемпионате мира по фигурному катанию представят Петрыкина, Селевко и пара Мазинг-Гайдаенко
Эстонию в женском одиночном катании будет представлять Нина Петрыкина (тренер Светлана Варнавская), от мужчин-одиночников на ЧМ выступит Михаил Селевко (тренер Ирина Кононова), в танцах на льду выступит пара Солен Мазинг-Евгений Гайдаенко (тренер Ромэн Хагенауэр).
Программа выступлений по эстонскому времени:
22 марта, 11:00 - женщины, короткая программа
23 марта, 11:00 - мужчины, короткая программа
24 марта, 11:15 - женщины, произвольная программа
24 марта, 15:00 - танцы на льду, ритм-танец
25 марта, 07:15 - танцы на льду, произвольный танец
25 марта, 10:20 - мужчины, произвольная программа
26 марта, 09:00 - гала
NB
В прямом эфире с комментарием на русском языке большинство соревнований покажет телеканал ETV+. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+.