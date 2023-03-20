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Эстонию на чемпионате мира по фигурному катанию представят Петрыкина, Селевко и пара Мазинг-Гайдаенко

rus.postimees.ee
Эстонию на чемпионате мира по фигурному катанию представят Петрыкина, Селевко и пара Мазинг-Гайдаенко
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Михаил Селевко.
Михаил Селевко. Фото: Mauri Ratilainen

В японском городе Сайтама с 22 по 26 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию.

Эстонию в женском одиночном катании будет представлять Нина Петрыкина (тренер Светлана Варнавская), от мужчин-одиночников на ЧМ выступит Михаил Селевко (тренер Ирина Кононова), в танцах на льду выступит пара Солен Мазинг-Евгений Гайдаенко (тренер Ромэн Хагенауэр).

Программа выступлений по эстонскому времени:

22 марта, 11:00 - женщины, короткая программа 

23 марта, 11:00 - мужчины, короткая программа

24 марта, 11:15 - женщины, произвольная программа 

24 марта, 15:00 - танцы на льду, ритм-танец 

25 марта, 07:15 - танцы на льду, произвольный танец 

25 марта, 10:20 - мужчины, произвольная программа 

26 марта, 09:00 - гала 

NB

В прямом эфире с комментарием на русском языке большинство соревнований покажет телеканал ETV+. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+.

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