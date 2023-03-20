В ноябре 2021 году полузащитник «Урала» Рай Влут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. Его машина врезалась в автомобиль, в котором находилась семья с детьми. Четырехлетний малыш не выжил.
Полузащитнику Раю Влуту грозит 3,5 года тюрьмы. Он стал причиной гибели четырехлетнего ребенка
Сейчас прокуратура Нидерландов требует назначить спортсмену 3,5 года лишения свободны.
Сам Влут дал так прокомментировал произошедшее:
«Я выпил два или три бокала ликера. До несчастного случая я был на вечеринке в Амстердаме, которая закончилась раньше запланированного. Мы собирались переночевать в отеле в Амстердаме, но придумали новый план и поехали в Роттердам. Не подумав, мы сели в машину, а я оказался за рулем», — цитирует Влута NU.nl.
Однако прокурор не был столь уверен в правдивости такого оправдания: «Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на акселератор, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости — сознательный выбор. Подозреваемый сделал всё возможное после аварии, чтобы избежать наказания», — сказал прокурор.