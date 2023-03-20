Полузащитнику Раю Влуту грозит 3,5 года тюрьмы. Он стал причиной гибели четырехлетнего ребенка

«Я выпил два или три бокала ликера. До несчастного случая я был на вечеринке в Амстердаме, которая закончилась раньше запланированного. Мы собирались переночевать в отеле в Амстердаме, но придумали новый план и поехали в Роттердам. Не подумав, мы сели в машину, а я оказался за рулем», — цитирует Влута NU.nl.