Рекорд: в 2022 году RMK заработал 152 млн евро прибыли

Традиционно большую часть оборота RMK составляла продажа древесины - всего 299,6 миллиона евро. Оборот увеличился в основном за счет высоких цен на древесину: в 2021 году кубометр древесины стоил в среднем 57,1 евро, тогда как в прошлом году - 80 евро.

В прошлом году RMK продал 3,75 миллиона кубометров древесины. Из проданной древесины 47% составляли пиломатериалы, 30% - балансовая древесина, а 23% использовались для производства энергии в виде дров или щепы.

По словам председателя совета RMK Ранделя Лянтса, рынок древесины в прошлом году был нестабильным, но в целом цены оказались очень хорошими.