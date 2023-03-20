Cовет Центра управления государственным лесом (RMK) утвердил годовой отчет за 2022 год. В прошлом году оборот RMK составил 302,3 миллиона, а прибыль от основной деятельности составила 152,6 миллиона евро.
Рекорд: в 2022 году RMK заработал 152 млн евро прибыли
Традиционно большую часть оборота RMK составляла продажа древесины - всего 299,6 миллиона евро. Оборот увеличился в основном за счет высоких цен на древесину: в 2021 году кубометр древесины стоил в среднем 57,1 евро, тогда как в прошлом году - 80 евро.
В прошлом году RMK продал 3,75 миллиона кубометров древесины. Из проданной древесины 47% составляли пиломатериалы, 30% - балансовая древесина, а 23% использовались для производства энергии в виде дров или щепы.
По словам председателя совета RMK Ранделя Лянтса, рынок древесины в прошлом году был нестабильным, но в целом цены оказались очень хорошими.
«К сожалению, причиной роста цен на древесину во второй половине 2022 года стали геополитические события в Европе, которые привели к дефициту древесины и увеличению потребности в отечественной древесине. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников RMK, которые в трудных обстоятельствах сумели добиться очень хорошего результата и ежедневно занимаются разумным управлением эстонскими лесами и охраной природы», - сказал Лянтс.