В феврале рейсами airBaltic жители Эстонии чаще всего летали на Тенерифе

Брюссель, Амстердам, Мюнхен и Вильнюс также становятся все более популярными направлениями в феврале, сообщила авиакомпания.

Авиакомпания airBaltic предлагает рейсы в более чем 70 различных направлений из Риги, Таллинна, Вильнюса и Тампере через свою сеть рейсов, охватывающую Европу, Скандинавию, СНГ и Ближний Восток.