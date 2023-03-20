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В феврале рейсами airBaltic жители Эстонии чаще всего летали на Тенерифе

BNS
В феврале рейсами airBaltic жители Эстонии чаще всего летали на Тенерифе
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Очередь из людей, летящих на Тенерифе.
Очередь из людей, летящих на Тенерифе. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Тенерифе, Лондон, Копенгаген и Берлин стали самыми популярными направлениями прямых рейсов airBaltic из Таллинна в феврале этого года.

Брюссель, Амстердам, Мюнхен и Вильнюс также становятся все более популярными направлениями в феврале, сообщила авиакомпания.

Авиакомпания airBaltic предлагает рейсы в более чем 70 различных направлений из Риги, Таллинна, Вильнюса и Тампере через свою сеть рейсов, охватывающую Европу, Скандинавию, СНГ и Ближний Восток.

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