Тенерифе, Лондон, Копенгаген и Берлин стали самыми популярными направлениями прямых рейсов airBaltic из Таллинна в феврале этого года.
В феврале рейсами airBaltic жители Эстонии чаще всего летали на Тенерифе
В феврале рейсами airBaltic жители Эстонии чаще всего летали на Тенерифе
Брюссель, Амстердам, Мюнхен и Вильнюс также становятся все более популярными направлениями в феврале, сообщила авиакомпания.
Авиакомпания airBaltic предлагает рейсы в более чем 70 различных направлений из Риги, Таллинна, Вильнюса и Тампере через свою сеть рейсов, охватывающую Европу, Скандинавию, СНГ и Ближний Восток.
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