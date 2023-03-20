Государство начнет компенсировать призывникам проценты по жилищным кредитам

Компенсация процентов по жилищным кредитам может быть выплачена военнослужащему, который взял кредит или лизинг в кредитном учреждении, являющемся резидентом договаривающейся стороны, с целью приобретения жилья или квартиры или с целью приобретения земли для строительства жилья.

По данным министерства, ежегодный опрос удовлетворенности среди призывников показывает, что платежные обязательства и кредиты являются одной из основных причин уклонения или нежелания идти в армию, поскольку сокращение доходов из-за военной службы недостаточно для выплаты ипотеки и процентов.

По данным Министерства обороны, в среднем один процент призывников имеет ипотечный кредит. Согласно статистике Банка Эстонии, средний остаток по жилищному кредиту в 2022 году составит 52 996 евро, а средняя процентная ставка - 2,4%.

В случае с жилищными кредитами не существует законодательного положения о платежных каникулах на время военной службы, однако кредитные учреждения разрешили платежные каникулы для погашения основного долга, хотя обязанность по выплате процентов сохраняется в период платежных каникул. Однако министерство отмечает, что условия предоставления платежных каникул варьируются в зависимости от кредитной организации и обычно ставят заемщика в невыгодное положение с точки зрения будущих перспектив.

Согласно прогнозам Министерства обороны, в этом году 32 призывникам потребуются субсидии на выплату процентов на общую сумму 40 704 евро, в следующем году 33 призывникам - 41 976 евро, а в 2024 году 34 призывникам - 43 248 евро.