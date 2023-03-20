Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) подписал указ, согласно которому призывникам будут компенсироваться проценты по жилищным кредитам, чтобы исключить ситуацию, когда призывники не могут выполнить свои обязательства перед банком по независящим от них причинам просто потому, что вознаграждение, выплачиваемое призывнику, недостаточно.
Государство начнет компенсировать призывникам проценты по жилищным кредитам
Компенсация процентов по жилищным кредитам может быть выплачена военнослужащему, который взял кредит или лизинг в кредитном учреждении, являющемся резидентом договаривающейся стороны, с целью приобретения жилья или квартиры или с целью приобретения земли для строительства жилья.
По данным министерства, ежегодный опрос удовлетворенности среди призывников показывает, что платежные обязательства и кредиты являются одной из основных причин уклонения или нежелания идти в армию, поскольку сокращение доходов из-за военной службы недостаточно для выплаты ипотеки и процентов.
По данным Министерства обороны, в среднем один процент призывников имеет ипотечный кредит. Согласно статистике Банка Эстонии, средний остаток по жилищному кредиту в 2022 году составит 52 996 евро, а средняя процентная ставка - 2,4%.
В случае с жилищными кредитами не существует законодательного положения о платежных каникулах на время военной службы, однако кредитные учреждения разрешили платежные каникулы для погашения основного долга, хотя обязанность по выплате процентов сохраняется в период платежных каникул. Однако министерство отмечает, что условия предоставления платежных каникул варьируются в зависимости от кредитной организации и обычно ставят заемщика в невыгодное положение с точки зрения будущих перспектив.
Согласно прогнозам Министерства обороны, в этом году 32 призывникам потребуются субсидии на выплату процентов на общую сумму 40 704 евро, в следующем году 33 призывникам - 41 976 евро, а в 2024 году 34 призывникам - 43 248 евро.
Субсидия будет выплачиваться в размере процентной ставки по жилищному кредиту. Если военнослужащий является созаемщиком по ипотечному кредиту, пособие будет составлять 50% от процентной ставки. Постановление вступит в силу 1 апреля.