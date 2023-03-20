Консервативная партия Эстонии (EKRE) обжаловала постановление правительства о мерах по борьбе с коронавирусом в административном суде и добилась частичной победы: суд постановил, например, что требование носить маску не могло быть введено «на всякий случай», и что ограничения были введены произвольно.
EKRE, оспаривавшая коронавирусные ограничения, одержала частичную победу в суде
Консервативная партия Эстонии (EKRE) посчитала, что распоряжение правительства, принятое в августе 2021 года, было незаконным, и потребовала его отмены в той части, которая обязывала людей носить защитные маски или закрывать нос и рот в общественных местах.
По сути, EKRE оспаривала обязанность носить маску, обязанность делать прививки, обязанность предоставлять доказательства, а также неравное обращение с людьми.
Суд повторил свою прежнюю позицию, согласно которой ограничения такой формы и интенсивности не должны были вводиться. Суд установил, что соразмерность ограничений не была оценена на практике, и что важные факторы были проигнорированы, или были приняты во внимание не относящиеся к делу соображения.
Суд: ограничения были введены произвольно
Суд установил, что ответчик действовал произвольно, вводя ограничения, и что не было адекватных оснований для принуждения к вакцинации. Причины, приведенные для введения ограничений, не являются достаточными, а соображения, на которых они основывались, по мнению суда, не прослеживаются четко. Поэтому цель вакцинации большего числа людей не является законной.
Суд постановил, что в правовом государстве человек должен иметь возможность свободно решать, на основе всей доступной ему информации, исходя из своего состояния здоровья и своих убеждений, какой риск для здоровья он готов принять в ситуации, когда риск для жизни и здоровья связан как с заражением вирусом, так и с вакцинацией, и когда риск заражения вирусом сохраняется даже после вакцинации.
Суд добавил, что в любом случае, учитывая краткосрочный характер защиты, обеспечиваемой вакцинами, а также неизвестные риски для здоровья, все слои общества должны оставаться свободными в принятии решения о вакцинации, без какого-либо политического или юридического давления.
Кроме того, суд постановил, что распоряжение правительства, требующее от людей носить защитные маски или закрывать нос и рот в общественных местах, было незаконным. Суд постановил, что обязательство носить защитную маску не может быть правилом «на всякий случай», особенно когда научная информация, лежащая в его основе, слаба, и учитывая, что такое обязательство противоречит рекомендациям Научного совета, когда нет разумного обоснования и научной базы для такого противоречия.
Суд также отметил, что ответчику, правительству, была известна практика стран, которые ввели строгое обязательство по ношению масок - несмотря на обязательное ношение масок, происходили масштабные вспышки инфекции, и обязательство по ношению масок никак не влияло на скорость роста болезни. По мнению суда, слабая доказательная база в сочетании с практикой стран, применявших и не применявших требование об обязательном ношении маски, не могла дать ответчику достаточной уверенности в том, что от требования об обязательном ношении маски можно ожидать какой-либо эффективности.
В остальном суд отклонил апелляцию. Суд постановил, что ходатайство истцов о судебном запрете правительству издавать новый приказ с аналогичными требованиями без объявления чрезвычайного положения - недопустимо, поэтому оно было отклонено.
Заявители не требовали возмещения процессуальных издержек, и процессуальные издержки несли сами стороны.
Решение не вступило в законную силу, и апелляция может быть подана в окружной суд не позднее 14 апреля.
В сентябре 2021 года члены фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) обратились в административный суд с ходатайством об отмене распоряжений правительства, касающихся коронавируса.
По мнению EKRE, ограничения нарушают ряд важных положений Конституции и называет незаконными требования, которые должны согласно этим распоряжениям выполнять люди и предприятия.
По словам членов фракции EKRE, незаконным является постановление правительства за номером 305, поскольку оно находится в противоречии с несколькими статьями Конституции, с законом о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (NETS) и с различными положениями закона об охране правопорядка.