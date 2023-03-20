EKRE, оспаривавшая коронавирусные ограничения, одержала частичную победу в суде

Консервативная партия Эстонии (EKRE) посчитала, что распоряжение правительства, принятое в августе 2021 года, было незаконным, и потребовала его отмены в той части, которая обязывала людей носить защитные маски или закрывать нос и рот в общественных местах.

По сути, EKRE оспаривала обязанность носить маску, обязанность делать прививки, обязанность предоставлять доказательства, а также неравное обращение с людьми.

Суд повторил свою прежнюю позицию, согласно которой ограничения такой формы и интенсивности не должны были вводиться. Суд установил, что соразмерность ограничений не была оценена на практике, и что важные факторы были проигнорированы, или были приняты во внимание не относящиеся к делу соображения.

Суд: ограничения были введены произвольно

Суд установил, что ответчик действовал произвольно, вводя ограничения, и что не было адекватных оснований для принуждения к вакцинации. Причины, приведенные для введения ограничений, не являются достаточными, а соображения, на которых они основывались, по мнению суда, не прослеживаются четко. Поэтому цель вакцинации большего числа людей не является законной.