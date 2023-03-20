LHV: мошенники активизировались во время подачи деклараций о доходах

В последние дни команда LHV заметила ряд случаев, когда преступники, завладев Smart-ID, пытаются воспользоваться им, чтобы без ведома человека открыть от его имени банковский счет, совершать платежи или пользоваться банковскими услугами. Банк призывает к осторожности, так как умелые мошенники могут правдоподобно сыграть роль как полицейских, так и банковских работников. Заполучив на свое устройство Smart-ID жертвы, преступники получают возможность выполнять различные операции, которые дорого обходятся жертве.

Руководитель направления розничных банковских услуг LHV Анника Горошко рассказала, что, хотя до сих пор в LHV Pank, к счастью, имело место лишь несколько подобных случаев, вырисовываются черты новой схемы. «Активировались прежде всего русскоязычные мошенники, которые, выдавая себя за полицейских или сотрудников банка, ищут по телефону людей без Smart-ID, чтобы склонить их воспользоваться Mobiil-ID или ID-картой и ввести PIN-коды. Именно так преступники на своем устройстве, без ведома владельца, создают Smart-ID, чтобы использовать его для похищения денег», - сказала Горошко.

«Напоминаем: если вам звонят и представляются неизвестным работником банка или чиновником, возьмите тайм-аут на размышление, чтобы убедиться, что вам говорят правду. Если нужно, обратитесь напрямую к поставщику услуги. Чтобы заставить людей спешно предпринять необдуманные действия, в большинстве случаев преступники настаивают на том, что проблему необходимо решить срочно, например, что на вашем счете совершена банковская транзакция без авторизации. Ввод PIN2 с помощью средства идентификации личности эквивалентен вашей подписи. Вводя этот код, вы должны быть на 100% уверены, какую операцию при этом выполняете», - сказала Горошко.