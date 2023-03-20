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«Новости в 7» за 20 марта: в каких преступлениях подозревают Путина, что такое спидкубинг, кому достался Кубок Эстонии по футзалу и новый проект Музея детских колясок в Кяру

Kanal 7
«Новости в 7» за 20 марта: в каких преступлениях подозревают Путина, что такое спидкубинг, кому достался Кубок Эстонии по футзалу и новый проект Музея детских колясок в Кяру
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Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Обзор последних событий вокруг войны в Украине: ВСУ пошли в контрнаступление под Бахмутом, международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина.

- Новости по Эстонии: какой город вновь стал весенней столицей страны, машинисты и диспетчеры Elron добились повышения зарплаты и на каком месте наша страна в мировом рейтинге счастья

- Кто стал обладателем Кубка Эстонии по футзалу, где состоялась финальная игра и кто принял в ней участие?

- В Таллинне прошли соревнования по спидкубингу. Что это такое спидкубинг и кто принимал участие в соревнованиях, выясняла наша съёмочная группа.

- Мировые новости: о визите председателя КНР Си Цзиньпиня в Москву, кто может спасти Париж от гор мусора и как рижане отметили день рождения Шерлока Холмса.

- Уникальный музей детских колясок в Кяру призывает всех неравнодушных людей поддержать их новый проект. Наша съемочная группа знакомилась с нынешней жизнью и планами музея на будущее.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 20 марта.

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