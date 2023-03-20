В Хаапсалу из-за отравления угарным газом госпитализированы шесть человек

20 марта в 13:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что в производственном здании на улице Оя в Хаапсалу стало плохо пяти людям. По словам звонившего, пострадавшие были немедленно выведены на улицу. Прибывшие на место спасатели обнаружили у людей признаки отравления угарным газом.

В здание вошла группа по обнаружению дыма, чтобы проверить помещения и найти причину отравления. Оказалось, что по какой-то причине система вентиляции здания отключилась. Поскольку в здании работали вилочные погрузчики и тракторы, выхлопные газы не выходили из помещений, что и привело к отравлению людей.

Спасатели начали проветривать помещения, были открыты дымоотводы, а уровень угарного газа в воздухе постоянно измерялся. Всего из здания было эвакуировано 27 человек, шесть из которых были доставлены в больницу, остальным разрешили вернуться домой, но в скорой помощи попросили следить за своим здоровьем и при возникновении жалоб обращаться в ЕМО.

Также была проинформирована Трудовая инспекция. Спасатели объяснили владельцам производства ситуацию и причины несчастного случая, пообещав вечером в понедельник и утром во вторник еще раз провести проверку. К спасательным работам привлекались спасатели из Хаапсалу и Ристи.

По словам Райдо Метса, главного инспектора Бюро по надзору за безопасностью Западного спасательного центра, этот инцидент показывает, насколько важно обеспечить воздухообмен в производственных помещениях, где работают машины, выделяющие выхлопные газы. «Особое внимание необходимо уделять обслуживанию вентиляционных систем, чтобы обеспечить их надежность», - сказал Метс.