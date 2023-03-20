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Кремлевские пропагандисты ответили на ордер на арест МУС угрозами ракетного удара

rus.postimees.ee
Кремлевские пропагандисты ответили на ордер на арест МУС угрозами ракетного удара
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Фото: Yulia Zyryanova

Ряд виднейших представителей российской властной элиты отреагировали на ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС), угрозами снести Гаагу.

«Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда», - заявил сегодня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…», - добавил бывший президент.

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