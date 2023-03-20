Эстония отправит гуманитарную помощь в Сирию

Сирия является одним из крупнейших нуждающихся в гуманитарной помощи регионов мира, пострадавшим от многолетней гражданской войны, голода и коронакризиса, сообщила пресс-служба МИД Эстонии. Февральское землетрясение усугубило гуманитарный кризис в Сирии.

Эстония приняла в понедельник участие в международной конференции доноров в Брюсселе, где была собрана финансовая помощь для жителей Турции и Сирии, пострадавших от землетрясения. «Более 4,1 миллиона человек нуждаются в помощи в пострадавших от землетрясения районах Сирии, для которых сейчас приоритетной задачей является предоставление крова и помощь пережить зиму. Министерство иностранных дел приняло решение выделить IOM 50 000 евро для обеспечения помощ тем, кто в ней больше всего нуждается, и как можно быстрее», - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

IOM работает на северо-западе Сирии и доставляет через границу гуманитарную помощь людям, проживающим в этом регионе.

Для оказания помощи после землетрясения Эстония ранее направила в Турцию спасательную группу EST-USAR для оказания экстренной спасательной и медицинской помощи. Задачей команды был поиск разрушенных территорий, спасение людей из-под завалов и помощь пострадавшим от землетрясения. Команда отправилась в путь совместно с МИД и Спасательным департаментом, на отправку команды мы выделили 400 000 евро.