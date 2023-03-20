Общественная организация Slava Ukraini, которая выступила посредником в оказании помощи народу Украины на сумму более четырех с половиной миллионов евро, на сегодняшнем общем собрании сформировала совет из шести человек, а также ввела в правление на временной основе Марику Приске, которая долгое время работала канцлером Министерства экономики и Министерства социальных дел, сообщала в пресс-релизе НКО.
Фото ⟩ Бывший канцлер Марика Приске идет на помощь НКО Slava Ukraini
Новый член правления Slava Ukraini, Марика Приске, более 20 лет занимала должность канцлера Министерства экономики и социальных дел до августа 2021 года. До этого Приске, ранее работавшая в банковском секторе, привнесет свой богатый опыт в повседневное управление ассоциацией, помогая Йоханне-Марии Лехтме, которая до сих пор фактически самостоятельно руководила организацией.
Организация Slava Ukraini, которая начинала с единичных и случайных проектов помощи, за первый год своей работы превратилась в организацию, которая одновременно управляет несколькими различными проектами помощи, параллельно общаясь со многими партнерами в Эстонии и Украине. В разное время Slava Ukraini помогали бесчисленные волонтеры в обеих странах.
Поэтому НКО посчитала необходимым преобразовать инициативу, которая бурно стартовала после российской агрессии, в более классическую организацию помощи с правлением, советом, принципами работы и системой контроля.
«Для того чтобы миссия Slava Ukraini по оказанию помощи украинцам, пострадавшим от войны, продолжалась с тем же успехом, на сегодняшнем общем собрании организации был создан совет Slava Ukraini для поддержки правления и контроля за его решениями», - пояснили в НКО.
Кроме того, правлению и совету на помощь пришла бывшая заведующая отделом государственного бюджета Министерства финансов Райли Трууп, ныне работающая в Digital Nation, которая консультирует НКО по процедурам привлечения и распределения государственных средств, поскольку организация хочет относиться к пожертвованиям Slava Ukraini так же бережно, как и к государственным средствам.
Совет состоит из шести членов
В совет вошли Кристо Тохвер, Ильмар Рааг, Маргус Хансон, Терье Трочински, Мерике Кюльм и Майт Мяэсалу. Большинство членов совета ранее были связаны с организацией через участие в различных проектах.
Для обеспечения прозрачности деятельности организации на сегодняшнем собрании также рассматривался вопрос о том, какая аудиторская фирма будет проводить аудит в течение первого года. Из трех запрошенных тендеров было получено два, и годовое собрание уполномочило нового члена правления Марику Приске провести переговоры с претендентами, после чего аудитор будет выбран на следующем заседании правления.
7 марта этого года исполнился ровно год деятельности общественной организации Slava Ukraini. За этот год украинскому народу была оказана помощь на сумму более четырех с половиной миллионов евро. В общей сложности 4797 человек прошли обучение по оказанию первой военной помощи в Украине.
В Украину было направлено более 100 различных транспортных средств, большинство из которых имеют возможность медицинской эвакуации. Более 2 000 комплектов зимней одежды было предоставлено украинским силам обороны в рамках проекта «1000 героев на снегу». Более 18 000 комплектов помощи было распределено среди гражданского населения Восточной Украины в рамках проекта «Рождество надежды». В Украину было отправлено более 160 беспилотников. В настоящее время осуществляется ряд более мелких и крупных проектов. В Эстонии Slava Ukraini сотрудничали с широким кругом организаций, а в Украине у НКО появились десятки партнеров.