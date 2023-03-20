Фото ⟩ Бывший канцлер Марика Приске идет на помощь НКО Slava Ukraini

Совет состоит из шести членов В совет вошли Кристо Тохвер, Ильмар Рааг, Маргус Хансон, Терье Трочински, Мерике Кюльм и Майт Мяэсалу. Большинство членов совета ранее были связаны с организацией через участие в различных проектах.

Для обеспечения прозрачности деятельности организации на сегодняшнем собрании также рассматривался вопрос о том, какая аудиторская фирма будет проводить аудит в течение первого года. Из трех запрошенных тендеров было получено два, и годовое собрание уполномочило нового члена правления Марику Приске провести переговоры с претендентами, после чего аудитор будет выбран на следующем заседании правления.

7 марта этого года исполнился ровно год деятельности общественной организации Slava Ukraini. За этот год украинскому народу была оказана помощь на сумму более четырех с половиной миллионов евро. В общей сложности 4797 человек прошли обучение по оказанию первой военной помощи в Украине.