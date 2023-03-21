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НУРСИПАЛУ ⟩ Силы обороны наконец раскрыли план расширения полигона. Премьер-министр искажала сроки

Юлле Харью
, журналист
Силы обороны наконец раскрыли план расширения полигона. Премьер-министр искажала сроки
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Планируемое расширение полигона Нурсипалу четырьмя стрельбищами.
Планируемое расширение полигона Нурсипалу четырьмя стрельбищами. Фото: RKIK

После нескольких месяцев требований Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) наконец отправил местным жителям первоначальное описание расширения полигона Нурсипалу вместе с перечнем запланированных мероприятий, Силы обороны и премьер-министр все еще мутят воду относительно сроков и оценок воздействия.

Согласно разъяснениям Сил обороны, расширение полигона позволит одному сокращенному батальону (батальон – около 800 бойцов) проводить боевые стрельбы совместно с элементами боевой поддержки более крупного подразделения; проводить базовую стрелковую подготовку двух батальонов одновременно, а также ограниченные тактические маневры бригады (около 3000–5000 бойцов).

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