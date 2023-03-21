НУРСИПАЛУ ⟩ Силы обороны наконец раскрыли план расширения полигона. Премьер-министр искажала сроки

После нескольких месяцев требований Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) наконец отправил местным жителям первоначальное описание расширения полигона Нурсипалу вместе с перечнем запланированных мероприятий, Силы обороны и премьер-министр все еще мутят воду относительно сроков и оценок воздействия.