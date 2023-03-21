Правительство Франции устояло после двух вотумов о доверии из-за повышения пенсионного возраста

Париж, полиция Фото: Reuters

Вынести правительству вотум недоверия - это единственный способ остановить социальный и политический хаос в стране, заявил депутат-ветеран Национальной ассамблеи Шарль де Курсон, один из авторов первого вотума о доверии, выдвинутого группой центристов из разных партий.

Второй вотум инициировала партия Национального объединения Марин Ле Пен.

Большинство аналитиков предсказывали, что парламент проголосует против объявления недоверия правительству.

Для победы авторам инициативы потребовалось бы заручиться поддержкой абсолютного большинства, то есть минимум 287 депутатов парламента, включая многих представителей правоцентристской партии «Республиканцы». Но лидер этой партии Эрик Киотти призвал своих депутатов голосовать против.

По словам Киотти, использование параграфа 3 статьи 49 Конституции стало результатом многих лет политических провалов. Но при этом он подчеркнул, что не считает вотум недоверия решением проблемы.

В случае выражения парламентом недоверия правительству у президента Макрона было бы два пути: либо отправить в отставку весь кабинет вместе с премьер-министром, либо распустить Национальную ассамблею и объявить внеочередные всеобщие выборы, хотя этот вариант аналитики называли маловероятным.

Предвыборное обещание Макрона

Согласно резонансной реформе, возраст выхода на пенсию во Франции должен увеличиться с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы - с 41,5 до 43 лет.