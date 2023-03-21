Operail свернул бизнес по аренде вагонов

Аренда вагонов была на протяжении последних 6 лет самым прибыльным бизнес-направлением, откуда приходило 99% прибыли. В период с 2017 по 2022 года, аренда вагонов Operail и Operail Leasing принесла прибыль в размере 68 миллионов евро.

Operail начал сдавать вагоны в аренду в 2001 году, когда предприятие ещё было частью AS Eesti Raudtee. В 2009 году аренда вагонов совместно с грузоперевозками, перешла в состав EVR Cargo (позже Operail). В 2017 году бизнес расширили и были приобретены новые вагоны. В 2021 году аренда вагонов перешла в дочернее предприятие Operail Leasing.

«Причиной увеличения бизнеса стало то, что после событий бронзовой ночи, русский транзит через Эстонию значительно уменьшился и грузоперевозки не могли более себя содержать самостоятельно. Поскольку грузоперевозки стратегически важны для государства, следовало найти пути, как экономически остаться на плаву. Мы искали альтернативные источники дохода на период реформирования и оптимизации грузоперевозок в Эстонии. Прессой формируется впечатление, что именно аренда вагонов в Operail - это «русский бизнес». Это неправда, бизнес был начат в противоположных целях - уменьшить зависимость от перевозки транзитного груза из России», - вспоминает председатель правления AS Operail Рауль Тоомсалу.

Во все время действия, бизнес-моделью была сдача вагонов в аренду европейским предприятиям, которые используют вагоны для грузоперевозок по железной дороге с шириной колеи 1520 мм, как для внутренних, так и международных перевозок.