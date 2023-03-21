Rimi в сотрудничестве с государством запускает новую систему продуктовых карточек

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало этот шаг позволит семьям выбирать продукты, которые действительно нужны в их хозяйстве, и снизит нагрузку на местных социальных работников и сотрудников Продуктового банка. «В прошлом году количество получателей продуктовой помощи резко выросло. Система продуктовых карточек - это один из способов улучшить способность людей справиться со сложной социально-экономической ситуацией».

Исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяе отметил, что запуск новой системы ставит интерсные задачи перед предприятием. «Для Rimi всегда было важно сотрудничество с Продуктовым банкам, целью которого является помощь нуждающимся. Продолжение совместной деятельности с государством в этом направлении позволит нам внести еще больший вклад в развитие общества, активнее помогая тем, кто больше всего нуждается в поддержке», - сказал руководитель Rimi.

Руководитель направления готовности к кризисам Министерства социальных дел Теа Варрак добавила, что система продуктовых карточек - новаторское решение для Европы. «Кое-где проводились тестовые испытания, но ни одна страна целиком еще не перешла на систему продуктовых карточек».

«До сих пор мы в сотрудничестве с Эстонским продуктовымм банком четыре раза в год раздавали нуждающимся продовольственную помощь, состоящую в основном из круп, консервов и других продуктов с длительным сроком хранения. Теперь же, благодаря новой системе, люди смогут сами выбирать, какие продукты они хотят купить», - сказала Варрак.