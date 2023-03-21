На этот раз в передаче «Вопроса нет» прохожие на улицах рассказывали журналистам Rus.Postimees о психических расстройствах, правилах поведения в ночном городе и о том, в каком хоре петь. Среди наболевших тем были качество преподавания эстонского языка, работа квартирных товариществ и одиночество.
ВОПРОСА НЕТ ⟩ Прохожие делятся сокровенным: «начальное обучение на русском», «психически нездоровые», «опасные ночи»
Энергетик Владимир рассказывает, почему в публичной политике встречаются странные люди.
«В газете описывался случай, когда заболел человек, стали искать его медицинскую карту, а ее нет. Ну, мало ли, затерялась. Но все случаи психических заболеваний копируются и хранятся. Обратились в хранилище, а там ответили, что хранить лучше надо. У нас большой процент людей с психическими отклонениями – дебилы, имбецилы - они тоже граждане нашей страны, и имеют право на представительство в органах власти».
Студентка Катерина считает, что если гуляешь ночью одна, необходимо придерживаться правил безопасности.
«Не нужно ни с кем конфликтовать, в какой-то опасной ситуации надо стараться вести себя нейтрально. Если началась драка, не стоит высказывать свое мнение, вмешиваться в нее, лучше промолчать и пройти мимо. А вообще ночью нужно спать, а не гулять».
Педагог Инна считает, что начинать обучать ребенка предметам нужно на родном языке, а при изучении второго языка не заставлять его.
«У меня две дочки, четыре внуки и все хорошо говорят на эстонском языке. Старшая на категорию С сдала, младшая закончила школу с медалью, но эстонский у них неродной. Дети должны научится читать и писать сначала на родном языке матери».
Она не верит, что когда русскоязычные дети пойдут в школу с эстонским языком обучения, они станут более образованными, чем если бы они окончили начальные классы на родном языке. По ее мнению, потом можно изучать и эстонский, но хороший эстонский будет только от эстонцев.
Инженер Куно поет в одном из самых старинных мужских хоров в Эстонии, история которого насчитывает более ста лет. За время своей 25-летнего участия в хоре Куно посетил десятки стран, и знает песни на многих языках.
«Нашему хору имени Тюрнпуу 106 лет, в нем 30 участников. Все эстонцы, но когда мы едем на гастроли, например, в Хорватию, учим пару песен на хорватском, а в Италию едем - учим на итальянском».
Куно считает, что любые межнациональные недоразумения можно решить с помощью музыки и культурного обмена.
Студентка Мариэтта убеждена, что всем нам нужно общение, и время от времени мы должно проводить время с друзьями.
«Мы не можем постоянно быть в одиночестве. Человеку надо с кем-нибудь разговаривать, и здорово, если такое общение еще и развивает. Я считаю, что важно не только количество друзей, но и их качество».
По словам Мариетты, сегодня нет проблем со знакомствами, и рекомендует социальные сети, старых друзей, школьные компании. Даже для стеснительного человека существует множество способов пообщаться.
Пенсионерка Мария рассказывает о проблемах парковки в ее дворе: дом отремонтировали хорошо, сделали все красиво внутри, но вот лужайка перед домом, как была, так и осталась вся уставлена автомобилями.
«Под окнами машина на машине, штук двадцать их стоит. И что делать, никто не знает. Это же запах, звуки. Я предлагала от моего окна сколько-то метров отгородить, перекрыть дорогу, а чем? Вот поставят камень, так его выдернут. Запахи и звуки постоянно, а если у кого старая машина, так он встанет и минут семь ее прогревает».