ВОПРОСА НЕТ ⟩ Прохожие делятся сокровенным: «начальное обучение на русском», «психически нездоровые», «опасные ночи»

Энергетик Владимир рассказывает, почему в публичной политике встречаются странные люди.

«В газете описывался случай, когда заболел человек, стали искать его медицинскую карту, а ее нет. Ну, мало ли, затерялась. Но все случаи психических заболеваний копируются и хранятся. Обратились в хранилище, а там ответили, что хранить лучше надо. У нас большой процент людей с психическими отклонениями – дебилы, имбецилы - они тоже граждане нашей страны, и имеют право на представительство в органах власти».

Студентка Катерина считает, что если гуляешь ночью одна, необходимо придерживаться правил безопасности.

«Не нужно ни с кем конфликтовать, в какой-то опасной ситуации надо стараться вести себя нейтрально. Если началась драка, не стоит высказывать свое мнение, вмешиваться в нее, лучше промолчать и пройти мимо. А вообще ночью нужно спать, а не гулять».

Педагог Инна считает, что начинать обучать ребенка предметам нужно на родном языке, а при изучении второго языка не заставлять его.

«У меня две дочки, четыре внуки и все хорошо говорят на эстонском языке. Старшая на категорию С сдала, младшая закончила школу с медалью, но эстонский у них неродной. Дети должны научится читать и писать сначала на родном языке матери».