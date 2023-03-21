Болельщику, напавшему на вратаря время матча, запретили посещать стадион на 40 лет

Клуб запретил болельщику посещать свой стадион в течение 40 лет.

Инцидент произошел в конце февраля – болельщик выскочил на поле и напал на вратаря, но не рассчитал силы. Рост Дмитровича – 1,94 см и голкипер без труда скрутил хулигана и дождался прибытия охранников.

Теперь клуб вынес решение для буйного мужчины – 40-летий запрет на посещение стадиона клуба. Кроме того, он получил еще и трехмесячное тюремное заключение; также ему запретили посещать территорию вокруг стадиона ПСВ на два года.

Более того, как оказалось, у фаната в Голландии уже имелся действующий до 2026 года запрет на посещение футбольных матчей, но с помощью друзей он все же сумел купить билет на матч Лиги Европы.