На футбольном матче Лиги Европы в конце февраля произошел инцидент, когда болельщик ПСВ Эйндховен напал на голкипера Севильи Марко Дмитровича.
Болельщику, напавшему на вратаря время матча, запретили посещать стадион на 40 лет
Клуб запретил болельщику посещать свой стадион в течение 40 лет.
Инцидент произошел в конце февраля – болельщик выскочил на поле и напал на вратаря, но не рассчитал силы. Рост Дмитровича – 1,94 см и голкипер без труда скрутил хулигана и дождался прибытия охранников.
Теперь клуб вынес решение для буйного мужчины – 40-летий запрет на посещение стадиона клуба. Кроме того, он получил еще и трехмесячное тюремное заключение; также ему запретили посещать территорию вокруг стадиона ПСВ на два года.
Более того, как оказалось, у фаната в Голландии уже имелся действующий до 2026 года запрет на посещение футбольных матчей, но с помощью друзей он все же сумел купить билет на матч Лиги Европы.
Эйндховенский клуб также заявил, что постарается взыскать с него финансовый ущерб.