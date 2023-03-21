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Опасность удушья: IKEA отзывает из продажи игру и просит немедленно прекратить ее использование

rus.postimees.ee
Опасность удушья: IKEA отзывает из продажи игру и просит немедленно прекратить ее использование
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Магазин IKEA. Иллюстративное фото.
Магазин IKEA. Иллюстративное фото. Фото: Ikea

IKEA просит всех покупателей, у которых есть игра BLÅVINGAD, немедленно прекратить ее использование и связаться с магазином. Покупателям вернут деньги за товар.

Магазин мебели IKEA поясняет, что безопасность является главным приоритетом для их фирмы. Поэтому IKEA отзывает цветную рыболовную игру BLÅVINGAD, поскольку выяснилось, что она может представлять опасность удушья.

Представитель IKEA сообщает, что разработка продукции IKEA проходит всестороннюю программу оценки опасности и тестирования, чтобы убедиться, что все товары соответствуют применимым законам и стандартам рынков, на которых они продаются. Однако сотрудники магазина получили информацию о том, что заклепки удочки BLÅVINGAD могут разболться в процессе использования, поэтому IKEA отзывает этот товар.

Игру BLÅVINGAD можно вернуть как в магазин IKEA Таллинн, так и в студию планирования в Тарту, где можно получить деньги обратно. Чек о покупке не требуется.

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