Будни спасателей: огнеопасная пицца и забывчивый сосед

В минувшие выходные датчик Nublu прислал сигнал пожарной тревоги из одной таллиннской квартиры. Информацию передали клиенту, и он попросил отправить на место патруль, поскольку у находившегося дома 14-летнего сына в духовке сгорела пицца. Отреагировавшему на сигнал тревоги охраннику подросток сказал, что забыл пиццу в духовке, и пицца загорелась открытым пламенем.

Охранник выключил плиту и накрыл ее противопожарным полотном. Также он открыл окна, чтобы проветрить квартиру, после чего на место происшествия прибыли и спасатели. Они дополнительно проверили квартиру – никакой опасности обнаружено не было. Для вентиляции квартиры использовалось специальное оборудование. Подросток, находившийся дома один, не пострадал, но плиту, очевидно, придется заменить.

«Время от времени люди забывают еду на включенной плите, и датчик реагирует на образовавшийся дым, но когда еда горит открытым пламенем, это особенно опасно. Хорошо, что в квартире имелся умный датчик, который передал сигнал тревоги в центр управления, и мальчику не пришлось самому справляться с опасной ситуацией», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

На прошлой неделе в Валга умный датчик спас частный дом, когда семья находилась за границей. Датчик Nublu зарегистрировал повышение концентрации угарного газа, и поскольку дозвониться до хозяина, находившегося за границей, не удалось, на место происшествия выехал патрульный экипаж, были привлечены и спасатели.