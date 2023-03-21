Женщина-трансгендер установила мировой рекорд в беге

На соревнованиях по легкой атлетике в помещении для параатлетов Петрилло пробежала 200-метровую дистанцию за 26,27 секунды. Ранее Валентина носила имя Фабрицио и была мужчиной. Как сообщают СМИ, уже в 9 лет Фабрицио осознал, что не считает себя мальчиком.

Гормональное лечение Петрилло начал в 2019 году и сейчас уже может принимать участие в качестве спортсмена в женских соревнованиях. В 14-лет у тогда еще Фабрицио диагностировали заболевание глаз, которое сильно ухудшило зрение, его перевели в параатлетический класс Т12.

«Мое тело не такое, каким было в 20 лет, но счастье ведет меня вперед, через границы. Лучше быть медленной, но счастливой женщиной, чем быстрым, но несчастным мужчиной», - сказала когда-то Петрилло в интервью BBC.

Участие спортсменов-трансгендеров в спорте обсуждается долгое время. В 2021 году МОК сообщил, что международные спортивные федерации могут устанавливать правила, согласно которым трансгендерные женщины смогли бы участвовать в женской конкуренции.

Правила, действующие в Международной федерации легкой атлетики, гласят, что с женщинами может соревноваться женщина-трансгендер, чей уровень тестостерона в крови не превышает 5 наномолей на литр. Этот показатель должен сохраняться ниже значения 5 в течение 12 месяцев.

Международная федерация плавания (FINA) недавно заявила, что с женщинами могут соревноваться женщины-трансгендеры, которые сделали операцию по смене пола в возрасте до 12 лет.