Рейтинги: Партия реформ опережает «Ээсти 200» и EKRE

По сравнению с началом года рейтинг «Ээсти 200» и Социал-демократической партии имеет тенденцию к небольшому росту, а поддержка «Отечества» - к снижению. У социал-демократов рейтинг вырос до 12 процентов, до этого он не превышал 10%.