Поддержка реформистов составляет 29,3%, за ними следуют «Ээсти 200» (16,3%), EKRE (15,7%) и Центристская партия (15,4%), пишет Rus.ERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
Рейтинги: Партия реформ опережает «Ээсти 200» и EKRE
Рейтинги: Партия реформ опережает «Ээсти 200» и EKRE
По сравнению с началом года рейтинг «Ээсти 200» и Социал-демократической партии имеет тенденцию к небольшому росту, а поддержка «Отечества» - к снижению. У социал-демократов рейтинг вырос до 12 процентов, до этого он не превышал 10%.
В первом опросе после выборов «Отечество» поддержали лишь шесть процентов респондентов. До этого средний показатель поддержки этой партии составлял 7-8 процентов.
Партия правых продолжает медленно набирать популярность, и в марте их рейтинг составил три процента. Партию зеленых поддерживают 1,6%, Объединенную левую партию Эстонии - 1,5% опрошенных.
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