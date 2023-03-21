ФОТО ⟩ Шум леса и пение птиц! Дом у моря рядом с Таллинном ждет нового хозяина

В продажу поступил деревянный каркасный двухэтажный дом, построенный на низком фундаменте, последний капитальный ремонт был сделан в 2005 году. Дом площадью 137,6 м2 на участке площадью 2 909 м2 продается за 249 000 евро.

Фото: KV.EE

На первом этаже вы найдете холл, коридор, подсобное помещение, сауну, туалет, кухню, гостиную, спальню и большую террасу, выходящую на юг. На террасу можно выйти и из спальни, и из гостиной. На верхнем этаже расположены две спальни, ванная комната и чердак. Обогрев дома обеспечивается воздушным тепловым насосом, камином и печью.

Фото: KV.EE

Помимо жилого дома, на участке, утопающем в зелени, есть сарай и детская площадка. Удачно расположенный уединенный участок находится вдали от оживленных дорог, в окрестностях в основном расположены частные дома и дачи.

Фото: KV.EE