Эстонская пара танцоров на льду пережила тяжелейшую травму: кровоток начал давить на мозг и наступила кома

«Я ничего не помню о произошедшем, было непонятное ощущение, как будто я не в своем теле, - рассказала Мазинг в интервью ERR. – Я не помню падения, скорой или обследований. Поскольку кровоток начал давить на мозг, врачи решили, что необходима экстренная операция. И я оказалась в коме, наверное, от боли».

Фигуристы, которые встали в пару лишь в августе 2021 года, очень быстро пошли в гору, пока травма не остановила тренировки. И если с предыдущей партнершей Дарьей Нечаевой лучшим результатом по ритм-танцу у Гайдаенко были лишь 47,73 балла, то на чемпионате Европы, который состоялся в Таллинне в прошлом году, он в паре с Мазинг набрал уже 60 баллов.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтама (Япония) начинается уже в эту среду женской короткой программой.

Эстонию в женском одиночном катании будет представлять Нина Петрыкина (тренер Светлана Варнавская), от мужчин-одиночников на ЧМ выступит Михаил Селевко (тренер Ирина Кононова), в танцах на льду выступит пара Солен Мазинг-Евгений Гайдаенко (тренер Ромэн Хагенауэр).