Полгода назад эстонский фигурист Марко Евгений Гайдаенко и его партнерша – француженка Солен Мазинг пережили на тренировке очень тяжелое падение. Сейчас Солен оправилась от перелома черепа и пара отправилась на чемпионат мира в Японию.
Эстонская пара танцоров на льду пережила тяжелейшую травму: кровоток начал давить на мозг и наступила кома
«Я ничего не помню о произошедшем, было непонятное ощущение, как будто я не в своем теле, - рассказала Мазинг в интервью ERR. – Я не помню падения, скорой или обследований. Поскольку кровоток начал давить на мозг, врачи решили, что необходима экстренная операция. И я оказалась в коме, наверное, от боли».
Фигуристы, которые встали в пару лишь в августе 2021 года, очень быстро пошли в гору, пока травма не остановила тренировки. И если с предыдущей партнершей Дарьей Нечаевой лучшим результатом по ритм-танцу у Гайдаенко были лишь 47,73 балла, то на чемпионате Европы, который состоялся в Таллинне в прошлом году, он в паре с Мазинг набрал уже 60 баллов.
Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтама (Япония) начинается уже в эту среду женской короткой программой.
Эстонию в женском одиночном катании будет представлять Нина Петрыкина (тренер Светлана Варнавская), от мужчин-одиночников на ЧМ выступит Михаил Селевко (тренер Ирина Кононова), в танцах на льду выступит пара Солен Мазинг-Евгений Гайдаенко (тренер Ромэн Хагенауэр).
Программа выступлений по эстонскому времени:
22 марта, 11:00 - женщины, короткая программа
23 марта, 11:00 - мужчины, короткая программа
24 марта, 11:15 - женщины, произвольная программа
24 марта, 15:00 - танцы на льду, ритм-танец
25 марта, 07:15 - танцы на льду, произвольный танец
25 марта, 10:20 - мужчины, произвольная программа
26 марта, 09:00 - гала
NB
В прямом эфире с комментарием на русском языке большинство соревнований покажет телеканал ETV+. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+.