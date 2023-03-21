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Тянак: у нас на самом деле хорошая машина, просто мы еще не притерлись

rus.postimees.ee
Тянак: у нас на самом деле хорошая машина, просто мы еще не притерлись
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Ford Puma Оття Тянака.
Ford Puma Оття Тянака. Фото: M-Sport

Очередной этап чемпионата мира по авторалли – гонка в Мексике не пошла так, как хотел бы Отть Тянак, из-за чего в его комментариях по поводу выступления сквозила горечь из-за машины. Но когда ралли осталось позади, Тянак все же отметил, что на Ford Puma можно бороться за победу.

«Хорошо, что в итоге мы на финише, ничего больше нам тут получить было невозможно, - прокомментировал Тянак восьмое место в общем зачете и четвертое – по числу набранных очков. – На самом деле, баллы неплохие, потому что в пятницу (после появления проблемы с турбонаддувом) о них вообще ничто не напоминало». Он также добавил, что в тот момент вообще хотел сойти с дистанции.

Но наш гонщик дал понять, что, несмотря на досадный щелчок по носу на минувших выходных, на этой машине (Ford Puma) все же можно бороться за победу.

«На самом деле, у нас действительно хорошая машина, все время была классной, просто мы еще не притерлись друг к другу. Это то, что осложняет ситуацию, но посмотрим, чего у нас получится добиться через несколько недель», - сказал Тянак.

По итогам трех этапов серии чемпионата мира у Тянака 47 очков и четвертое место в общем зачете. Его опережают Себастьен Ожье (56), Тьерри Невилл (53) и Калле Рованперя (52).

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