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Футбольный матч Северная Македония - Мальта рассудят эстонцы

rus.postimees.ee
Футбольный матч Северная Македония - Мальта рассудят эстонцы
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Кристо Тохвер (в центре) и помощники Сильвер Кыйв и Стен Клаасен.
Кристо Тохвер (в центре) и помощники Сильвер Кыйв и Стен Клаасен. Фото: Eesti Jalgpalli Liit

Эстонская бригада судей получила назначение на отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Северной Македонии и Мальты, сообщает Rus.Err

В роли главного арбитра выступит Кристо Тохвер. Ассистенты рефери – Сильвер Кыйв и Стен Клаасен, четвертый судья – Юрий Фришер.

Игра состоится 23 марта в Скопье и начнется в 21:45.

В группе С также выступают сборные Англии, Италии и Украины.

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