Эстонская бригада судей получила назначение на отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Северной Македонии и Мальты, сообщает Rus.Err.
Футбольный матч Северная Македония - Мальта рассудят эстонцы
Футбольный матч Северная Македония - Мальта рассудят эстонцы
В роли главного арбитра выступит Кристо Тохвер. Ассистенты рефери – Сильвер Кыйв и Стен Клаасен, четвертый судья – Юрий Фришер.
Игра состоится 23 марта в Скопье и начнется в 21:45.
В группе С также выступают сборные Англии, Италии и Украины.
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