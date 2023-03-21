В конце прошлого года Telia Eesti начала использовать произведенную в Литве ветряную энергию, которая покрывает около половины потребностей предприятия в энергии.
Литовский ветер поможет покрыть 50% потребностей Telia в электроэнергии
Согласно крупномасштабному договору о возобновляемой энергии между Telia Eesti и Eesti Energia, энергетическая компания в течение пяти лет будет поставлять Telia крупные объемы возобновляемой энергии, произведенной на ветряной электростанции Тельшяй в Литве.
Это крупнейший в Литве ветряной парк мощностью почти 70 МВт, который начал работу в четвертом квартале 2022 года.
По словам председателя правления Telia Eesti Хольгера Хальянда, ветряной парк начал снабжать Telia возобновляемой энергией сразу после сдачи в эксплуатацию.
«Образно говоря, сегодня наши офисы, серверные парки, сетевые узлы и мобильные мачты в Эстонии потребляют электроэнергию, произведенную с помощью пойманного в Литве ветра», – сказал Хальянд.
В общей сложности Telia в течение пяти лет купит у ветряного парка Тельшяй 158 ГВт·ч возобновляемой энергии, что покроет 50% всех потребностей Telia Eesti в электроэнергии.
По словам Хольгера Хальянда, использование возобновляемой энергии уже много лет играет ведущую роль в деятельности Telia, и с 2016 года предприятие покупает электроэнергию только из возобновляемых источников. Использование энергии из литовского ветряного парка – еще более конкретный шаг к прямой поддержке производства возобновляемой энергии в местном регионе.
«Вся группа Telia Company, включая Telia Eesti, поставила перед собой цель избавить свою деятельность от выбросов CO2. План состоит в том, чтобы достичь этих амбициозных целей посредством ответственной дигитализации и вовлечения всех наших сотрудников, партнеров и поставщиков. Использование возобновляемых источников энергии – отличный пример того, как мы движемся к достижению поставленных целей», – добавил Хальянд.
По заверению Eesti Energia, использование энергии ветра становится все более популярным, особенно среди бизнес-клиентов.
«Eesti Energia заключила на внутренних рынках долгосрочные договоры на энергию ветра на общую сумму 16,5 ТВт·ч, что вдвое больше, чем все годовое потребление электроэнергии в Эстонии. Из них 14 ТВт·ч составляют бизнес-клиенты, которые с помощью долгосрочного договора, заключенного на льготных условиях, могут гарантировать себе наличие зеленой электроэнергии, что снизит их воздействие на окружающую среду. Все больше предприятий осознают свою важную роль в осуществлении зеленого переворота, и я рада, что Telia делает большой шаг на нашем совместном пути к углеродной нейтральности», – сказала член правления Eesti Energia Агнес Роос.
Telia и раньше участвовала в различных проектах возобновляемых источников энергии в Эстонии. В октябре 2020 года предприятие открыло солнечный парк рядом со своим крупнейшим дата-центром в Лаагри, на окраине Таллинна. Благодаря парку в воздух ежегодно не попадает 151 тонна углекислого газа.
В 2022 году в рамках пилотного проекта Telia объединилась с эстонским стартапом PowerUP Energy Technologies, чьи инновационные и экологичные генераторы водорода проходят испытания для обеспечения работы базовых станций мобильной связи в случае отключения электроэнергии.