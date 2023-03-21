Литовский ветер поможет покрыть 50% потребностей Telia в электроэнергии

Согласно крупномасштабному договору о возобновляемой энергии между Telia Eesti и Eesti Energia, энергетическая компания в течение пяти лет будет поставлять Telia крупные объемы возобновляемой энергии, произведенной на ветряной электростанции Тельшяй в Литве.

Это крупнейший в Литве ветряной парк мощностью почти 70 МВт, который начал работу в четвертом квартале 2022 года.

По словам председателя правления Telia Eesti Хольгера Хальянда, ветряной парк начал снабжать Telia возобновляемой энергией сразу после сдачи в эксплуатацию.

«Образно говоря, сегодня наши офисы, серверные парки, сетевые узлы и мобильные мачты в Эстонии потребляют электроэнергию, произведенную с помощью пойманного в Литве ветра», – сказал Хальянд.

В общей сложности Telia в течение пяти лет купит у ветряного парка Тельшяй 158 ГВт·ч возобновляемой энергии, что покроет 50% всех потребностей Telia Eesti в электроэнергии.

По словам Хольгера Хальянда, использование возобновляемой энергии уже много лет играет ведущую роль в деятельности Telia, и с 2016 года предприятие покупает электроэнергию только из возобновляемых источников. Использование энергии из литовского ветряного парка – еще более конкретный шаг к прямой поддержке производства возобновляемой энергии в местном регионе.