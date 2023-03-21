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Скоро распахнет свои двери старый дом Postimees на Маакри

rus.postimees.ee
Скоро распахнет свои двери старый дом Postimees на Маакри
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Фото: Fausto Capital

Реконструкция офисного здания на улице Маакри в самом центре Таллинна близится к завершению, срок сдачи его в эксплуатацию - июнь. Девелопер здания Fausto Capita займет два верхних этажа, расположив там свой главный офис.

В общей сложности обновленная высотка на улице Маакри добавит в самый популярный деловой район в центре города более 9 000 м2 новых офисных площадей класса А, большая часть которых уже нашла своих арендаторов.

По словам одного из акционеров Fausto Capital, Свена Михайлова, компания расширяется и в связи с этим набирает новых сотрудников, что требует нового офиса.

Новый офис Fausto Capital.
Новый офис Fausto Capital. Фото: Fausto Capital

«Мы постоянно начинаем новые проекты, например, в настоящее время планируется начать работы по строительству на Тартуском шоссе, 84B в Fahle Park, где будет построено первое в Эстонии экологически чистое высотное здание с деревянными конструкциями. Труба котельной будет превращена в новую смотровую площадку, а за ней построено новое здание с гаражом и офисными помещениями. Мы открыты для новых проектов, поэтому нам нужен представительский офис и слаженная команда для управления нашим портфелем недвижимости», — сказал Михайлов.

Компания Fausto Capital уже почти 20 лет занимается девелопментом, арендой и управлением офисными и торговыми площадями и отличается качественной и продуманной застройкой недвижимости. К достижениям Fausto можно отнести, например, возрождение квартала исторической бумажной фабрики и создание там современного делового района Fahle Park, за что компания в прошлом году получила несколько высших наград на эстонских архитектурных премиях, а в прошлом году дом концерна Postimeеs был номинирован в категории лучшее общественное пространство.

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