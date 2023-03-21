Какой кризис? Продажи новых автомобилей восстановились неожиданно быстро

Об этом BNS в своем пресс-релизе сообщил во вторник Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).

Как отмечается в сообщении, в то же время из-за трудностей с поставками чипов продажи в начале прошлого года были относительно небольшими, поэтому и база сравнения была низкой.

За первые два месяца 2023 года клиентам в странах Евросоюза было поставлено почти 1,6 млн новых легковых автомобилей, что на 11,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Продажи легковых автомобилей выросли в феврале почти во всех странах Европейского союза, включая основные рынки, особенно быстро увеличившись в Испании (19,2%) и Италии (17,4%). В Германии и Франции продажи выросли на 2,8 и 9,4 процента соответственно.

За первые два месяца продажи электромобилей и гибридных автомобилей также сильно выросли – на 32 и 22,3 процента. Однако рынок продаж дизельных автомобилей продолжает снижаться, сократившись в феврале на 5,2 процента.