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Какой кризис? Продажи новых автомобилей восстановились неожиданно быстро

BNS
Какой кризис? Продажи новых автомобилей восстановились неожиданно быстро
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Новые автомобили.
Новые автомобили. Фото: Elmo Riig

Продажи новых легковых автомобилей на рынке Европейского союза продолжают расти быстрыми темпами. В феврале в странах сообщества было продано в общей сложности 802 763 новых легковых автомобиля, что на 11,5% больше, чем в феврале прошлого года.

Об этом BNS в своем пресс-релизе сообщил во вторник Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).

Как отмечается в сообщении, в то же время из-за трудностей с поставками чипов продажи в начале прошлого года были относительно небольшими, поэтому и база сравнения была низкой.

За первые два месяца 2023 года клиентам в странах Евросоюза было поставлено почти 1,6 млн новых легковых автомобилей, что на 11,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Продажи легковых автомобилей выросли в феврале почти во всех странах Европейского союза, включая основные рынки, особенно быстро увеличившись в Испании (19,2%) и Италии (17,4%). В Германии и Франции продажи выросли на 2,8 и 9,4 процента соответственно.

За первые два месяца продажи электромобилей и гибридных автомобилей также сильно выросли – на 32 и 22,3 процента. Однако рынок продаж дизельных автомобилей продолжает снижаться, сократившись в феврале на 5,2 процента.

В Балтийских странах продажи новых легковых автомобилей больше всего выросли в Латвии, на 26 процентов. Прирост продаж на 13,3 и 5,7 процента был в Эстонии и Литве соответственно.

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