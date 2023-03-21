Продажи новых легковых автомобилей на рынке Европейского союза продолжают расти быстрыми темпами. В феврале в странах сообщества было продано в общей сложности 802 763 новых легковых автомобиля, что на 11,5% больше, чем в феврале прошлого года.
Какой кризис? Продажи новых автомобилей восстановились неожиданно быстро
Об этом BNS в своем пресс-релизе сообщил во вторник Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).
Как отмечается в сообщении, в то же время из-за трудностей с поставками чипов продажи в начале прошлого года были относительно небольшими, поэтому и база сравнения была низкой.
За первые два месяца 2023 года клиентам в странах Евросоюза было поставлено почти 1,6 млн новых легковых автомобилей, что на 11,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Продажи легковых автомобилей выросли в феврале почти во всех странах Европейского союза, включая основные рынки, особенно быстро увеличившись в Испании (19,2%) и Италии (17,4%). В Германии и Франции продажи выросли на 2,8 и 9,4 процента соответственно.
За первые два месяца продажи электромобилей и гибридных автомобилей также сильно выросли – на 32 и 22,3 процента. Однако рынок продаж дизельных автомобилей продолжает снижаться, сократившись в феврале на 5,2 процента.
В Балтийских странах продажи новых легковых автомобилей больше всего выросли в Латвии, на 26 процентов. Прирост продаж на 13,3 и 5,7 процента был в Эстонии и Литве соответственно.