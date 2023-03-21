Внимание! В Ласнамяэ пройдут инфодни для квартирных товариществ на важную тему

«С 1 июня cортировать биологические отходы должны будут все объекты недвижимости независимо от их целевого назначения и количества квартир. В связи с изменениями у города Таллинна есть множество методов поддержки, и на самом деле уже сейчас у людей есть много разных вопросов, ответы на которые можно будет получить на предстоящих инфоднях», – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что бесплатные информационные дни предназначены для всех членов квартирных товариществ.

Информационные дни для квартирных товариществ пройдут 29 марта в 17:00 (на эстонском языке) и 30 марта в 17:00 (на русском языке) в зале на первом этаже здания управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). На инфоднях будет освещена тема «Ознакомление квартирных товариществ с новыми правилами по обращению с отходами и связанными с ними обязательствами».