Эксперт: наконец разница в цене между старыми и новыми квартирами стала справедливой

По словам Яануса Лаугуса, на протяжении многих лет оптимальная разница в цене между новыми квартирами и квартирами вторичного рынка составляла примерно одну треть в пользу новых квартир. «Во время рыночных бумов несколько раз случались аномалии, когда цены на старые квартиры очень близко подходили к ценам новостроек. Однако сейчас, согласно статистике сделок в Таллинне, квадратный метр двухкомнатной квартиры в старом доме стоит 2 375 евро, а в новом - 3 176 евро, то есть разница снова составляет одну треть в пользу новых», - поделился Лаугус.

«Разница в цене восстановилась в результате двустороннего процесса. С одной стороны, цены на старые квартиры в спальных районах упали процентов на двадцать, и реальные сделки проходят на более низком ценовом уровне, чем тот, который можно увидеть на порталах. Коррекция цен на квартиры в спальных районах обычно происходит быстрее всего, и именно здесь рынок начинает расти первым», - сказал Лаугус.