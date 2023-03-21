По словам исполнительного директора бюро недвижимости Uus Maa Яануса Лаугуса, во время последнего бума цены на относительно старые квартиры, находящиеся не в лучшем состоянии, оказались ненормально близки к ценам на новые, но теперь разница в ценах снова стала справедливой.
Эксперт: наконец разница в цене между старыми и новыми квартирами стала справедливой
По словам Яануса Лаугуса, на протяжении многих лет оптимальная разница в цене между новыми квартирами и квартирами вторичного рынка составляла примерно одну треть в пользу новых квартир. «Во время рыночных бумов несколько раз случались аномалии, когда цены на старые квартиры очень близко подходили к ценам новостроек. Однако сейчас, согласно статистике сделок в Таллинне, квадратный метр двухкомнатной квартиры в старом доме стоит 2 375 евро, а в новом - 3 176 евро, то есть разница снова составляет одну треть в пользу новых», - поделился Лаугус.
«Разница в цене восстановилась в результате двустороннего процесса. С одной стороны, цены на старые квартиры в спальных районах упали процентов на двадцать, и реальные сделки проходят на более низком ценовом уровне, чем тот, который можно увидеть на порталах. Коррекция цен на квартиры в спальных районах обычно происходит быстрее всего, и именно здесь рынок начинает расти первым», - сказал Лаугус.
«С другой стороны, цены предложений в новостройках практически не изменились, в результате чего явно удлинились сроки продаж. Иногда разница в цене в пользу новых квартир явно больше одной трети, потому что застройщики не снизили цены. Например, в Мустамяэ двухкомнатные квартиры с ремонтом стоят 103 000–115 000 евро, а квартиры аналогичной общей площади в новостройке — 145 000–180 000 евро. Когда цена в одном из сегментов недвижимости падает, фактически возникают аналогичные ожидания и в отношении других сегментов. Застройщики могли бы больше следить за этой ценовой разницей, но нужно также понимать, что коррекцию ограничивает инфляция и высокая стоимость строительства», - сказал Лаугус.
«По мере увеличения ежедневных расходов, люди критически пересматривают свои потребности в пространстве, жилая недвижимость снова становится более рациональной и сравнительно небольшой. Поэтому сейчас гораздо более ликвидны и вызывают больший интерес квартиры в спальных районах и вообще квартиры более низкого ценового класса, где коррекция прошла быстрее. Сейчас люди чаще совершают сделки, исходя из реальных жизненных потребностей», - добавил Лаугус.
«Реальные цены сделок с квартирами в спальных районах, на самом деле, уже практически достигли дна, но в отношении новостроек все же можно ожидать некоторой коррекции. Если застройщику реально нужно что-то продать, ему приходится быть гибким. Сейчас в новостройках предлагаются квартиры, в стоимость которых включены парковочные места и кухни, и, хотя открыто об этом не говорится, на самом деле, место для торга - процентов десять - без сомнения есть», - сказал руководитель Uus Maa.
По словам Яануса Лаугуса, сравнительно недорогие квартиры в новостройках в Харьюмаа, где квадратный метр стоит 3000 евро, по-прежнему хорошо продаются. «Сильнее всего пострадала элитная недвижимость. Покупательский сегмент у нее невелик, и его внимание сейчас сфокусировано не здесь. Исключением являются эксклюзивные районы с высоким спросом, такие как Ротерманни или Ноблесснер, где цены по-прежнему хорошо держатся», - добавил Лаугус.