В Eesti Energia назвали главные причины снижения цен на электроэнергию

На прошлой неделе мегаватт-час природного газа стоил в среднем 44,08 евро, что на 0,1 евро меньше по сравнению с предыдущей неделей, при этом цена летних контрактов находилась на уровне 43,08, а цена зимних контрактов составляла 50,15 евро за мегаватт. час. Миллер отметил, что два года назад в апреле мегаватт-час природного газа стоил около 17 евро, но в прошлом году он поднялся до 80 евро в то же время и опустился ниже 50 евро только в феврале этого года.

«По прогнозу Snam, цены останутся на текущем уровне, чему будет способствовать создание новых мощностей по приему СПГ. Три новые регазификационные установки уже работают в Германии, а первая в Италии заработает в мае. «Snam прогнозирует, что потребление газа постепенно восстановится в 2024 году, когда должны завершиться инициативы по сокращению потребления», – отметил он.

Норвегия обеспечивает Европу

В то же время, по мнению Миллера, поводов для беспокойства нет, поскольку Европе еще до следующего отопительного сезона предстоит пережить лето. Например, обрушившаяся в прошлом году засуха настолько снизила уровень воды в важных реках, что по ним стало невозможно перевозить грузы, а энергетические сети получили значительную дополнительную нагрузку.