По словам стратега по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллера, на прошлой неделе цены на электроэнергию продолжили падать благодаря дождливой погоде и падению цен на топливо, а также запуску в тестовом режиме атомной электростанции «Олкилуото – 3» в Финляндии, что сделало цену на другом берегу Финского залива значительно ниже.
В Eesti Energia назвали главные причины снижения цен на электроэнергию
На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в Эстонии составляла 74,0 евро за мегаватт-час, что на 45,7 евро меньше, чем на позапрошлой неделе. Самая низкая цена была в 4 часа утра во вторник, 14 марта, по 2,48 евро за мегаватт-час. Самая высокая цена должна была быть уплачена вечером в среду, 15 марта, в 20:00, когда цена составляла 199,3 евро, сообщили в Eesti Energia.
Однако, по словам Миллера, европейские газовые рынки выясняют, какими будут ближайшие недели. «Зимний отопительный период, похоже, наконец сменяется весной, приносящей в Центральную Европу тепло до 20 градусов, в свете чего торговцы занялись пополнением хранилищ. Однако на последнее желание влияют различные обстоятельства, от продолжающихся забастовок во Франции до более низкой, чем ожидалось, ветроэнергетики в конце прошлой недели, что привело к росту цен на энергоносители в Германии», – отметил аналитик.
Он подчеркнул, что влияние забастовок на энергетическую экономику Европы нельзя недооценивать, например, десятидневная остановка работы терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Дюнкерке на севере Франции привела к тому, что импорт СПГ в Европу оказался на 20 процентов ниже.
Заполненность европейских газохранилищ составляет в среднем 56 процентов, что является значительно более высоким уровнем по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы. «Итальянский сетевой оператор Snam прогнозирует, что к началу апреля, то есть к концу отопительного сезона, заполненность хранилищ не упадет ниже уровня 50-55 процентов. Это означает, что в хранилищах будет храниться вдвое меньше природного газа, чем прошлым летом. В ситуации, когда трубопроводы «Северный поток» повреждены, а новые СПГ-терминалы все еще строятся, рассчитывать на большее не приходится», — заявил Миллер.
На прошлой неделе мегаватт-час природного газа стоил в среднем 44,08 евро, что на 0,1 евро меньше по сравнению с предыдущей неделей, при этом цена летних контрактов находилась на уровне 43,08, а цена зимних контрактов составляла 50,15 евро за мегаватт. час. Миллер отметил, что два года назад в апреле мегаватт-час природного газа стоил около 17 евро, но в прошлом году он поднялся до 80 евро в то же время и опустился ниже 50 евро только в феврале этого года.
«По прогнозу Snam, цены останутся на текущем уровне, чему будет способствовать создание новых мощностей по приему СПГ. Три новые регазификационные установки уже работают в Германии, а первая в Италии заработает в мае. «Snam прогнозирует, что потребление газа постепенно восстановится в 2024 году, когда должны завершиться инициативы по сокращению потребления», – отметил он.
Норвегия обеспечивает Европу
В то же время, по мнению Миллера, поводов для беспокойства нет, поскольку Европе еще до следующего отопительного сезона предстоит пережить лето. Например, обрушившаяся в прошлом году засуха настолько снизила уровень воды в важных реках, что по ним стало невозможно перевозить грузы, а энергетические сети получили значительную дополнительную нагрузку.
«Повторение аналогичной волны тепла в этом году окажет значительное давление на европейские газовые рынки, потому что импорт трубопроводного газа из России сократился до минимума, и нам приходится конкурировать со странами Азии за сжиженный природный газ. Риски уже витают в воздухе, ведь завершившаяся зима хоть и была благоприятной и более мягкой, чем обычно, с точки зрения смягчения энергетического кризиса, но и более сухой. Небольшое количество дождей и малое количество тающего снега означает меньший уровень гидрохранилищ и большую нагрузку на энергосистему по использованию ископаемых источников энергии», – пояснил аналитик.
Он отметил, что роль Норвегии как поставщика энергии в Европу сохранится как минимум до 2035 года, согласно прогнозу сетевой компании страны Statnett: «Норвежский природный газ внес большой вклад в способность Европы обходиться без российского природного газа, но экспорт электричества, в первую очередь в Германию и Великобританию, сохранится еще как минимум на десяток лет. Норвегия стала крупнейшим индивидуальным поставщиком газа в Европу. В прошлом году экспорт увеличился на восемь процентов, достигнув общей доли в 40 процентов», – написал Миллер, добавив, что силы НАТО будут патрулировать объекты производства энергии, расположенные в ближних морях Норвегии и Евросоюза, а совместная рабочая группа Евросоюз и НАТО уже приступили к работе.
Он также отметил, что падение цен на природный газ и относительно хорошая надежность поставок способствуют восстановлению промышленного сектора после трудной зимы. Консалтинговая компания Rystad прогнозирует, что в этом году Германия будет потреблять природного газа на пять процентов больше, чем в прошлом, в общем объеме около 83 миллиардов кубометров, в основном за счет увеличения промышленного потребления, в то время как потребление в Италии, по прогнозам, останется на прежнем уровне – 68-70 млрд куб.
Цена на двуокись углерода (CO2) упала на прошлой неделе до самого низкого уровня за последние семь недель, составив в среднем 90,7 евро за тонну, что на 6,3 евро меньше, чем неделей ранее. «Поскольку большинство стран раздали отрасли ежегодные бесплатные квоты, рыночный спрос на квоты снизился, и цена упала», – пояснил Миллер.
На прошлой неделе с нарвских станций Eesti Energia на рынке было продано до 290 мегаватт. До начала апреля на пятом энергоблоке Эстонской электростанции проводится ежегодное техническое обслуживание. Остальные контролируемые производственные мощности доступны для рыночных заявок.