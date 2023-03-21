Согласно опубликованному сегодня исследованию, в глазах живущих в нашей стране иностранцев Эстония является одним из лучших мест в мире с точки зрения коммуникации с чиновниками, открытия банковского счета, получения визы, а также доступности цифровых услуг.
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Рейтинг ⟩ Иностранцы считают Эстонию лучшей страной для переезда
Иностранцы считают Эстонию лучшей страной для переезда
«Мне действительно нравится то, как легко здесь жить», - сказал живущий в Эстонии британец. «Услуги обычно (хотя и не всегда) не требуют такого большого количеста документов как в Великобритании», - добавил он.
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