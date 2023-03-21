Не стесняйтесь спрашивать: новый взгляд на покупку недвижимости

Кто собственник?

Вроде бы самый обычный вопрос, но иногда даже сам владелец не знает, что бывший супруг, например, имеет права на данную недвижимость. Кроме того, зачастую тот, кто показывает вам объект, и собственник - это совершенно разные люди, и необходимо выяснить действительное намерение реальных владельцев, особенно если с вас требуют задаток. Попросите показать свежую выписку из Крепостной книги и подтвердить семейное положение на момент приобретения ими недвижимости

Имеются ли требования третьих лиц?

Записи об этом видны в той же выписке из Крепостной книги. Эти требования могут быть как нотариально закрепленные, так и не заверенные нотариусом: например, действующий арендный договор, обязанности по которому переходят новому владельцу.

Какова форма продаваемой собственности?

Даже если вы покупаете обычную квартиру, то вы можете столкнуться не только с квартирной собственностью, но и с так называемой «мысленной частью» недвижимости, при которой первоочередное право покупки принадлежит другим лицам - сособственникам. Купить такой объект, конечно же, тоже можно, но необходимо учитывать юридические нюансы, иногда они бывают довольно запутанными.

Как оформлено право пользования парковкой и кладовкой?

Даже тут можно встретиться с различной формой собственности и владения: от устной договоренности между жильцами до нотариально оформленной квартирной собственности и нотариально заверенного порядка пользования.

На какой земле построен дом - на жилой или нежилой?