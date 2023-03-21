Покупка жилья для многих является самым важным, самым главным событием в жизни. Некоторые меняют место жительства один раз и на всю жизнь. Поэтому в период выбора объекта для приобретения эмоции порой преобладают над рассудком.
Не стесняйтесь спрашивать: новый взгляд на покупку недвижимости
Хорошо, если рядом с вами есть специалист с холодной головой, который поможет справиться со всеми хлопотами и максимально выгодно провести сделку. Если же такового рядом нет, рекомендации маклера бюро недвижимости Uus Maa Светланы Арро помогут вам сделать правильный выбор. Итак, она предлагает задать собственникам приглянувшегося вам жилья восемь вопросов. Другое дело, ответят ли они вам на все вопросы. Некоторые могут показаться слишком интимными, а другие - слишком сложными, и неподготовленный продавец может попросту не знать, где искать ответы на эти вопросы. Но постарайтесь быть настойчивыми, отсутствие информации может сыграть с вами злую шутку.
По какой причине продается недвижимость?
Если продажа связана с непомерным кредитным обязательством или срочным переездом в другую страну, это дает вам возможность получить значительную скидку в цене, особенно если у вас в наличии имеется сразу вся сумма для покупки.
Потенциальные покупатели уже осматривали объект?
Информация о том, как часто происходят показы, даст вам представление о срочности принятия вами решения о покупке, а также о возможности просить скидку.
Имеется ли долг перед квартирным товариществом?
Попросите показать счета и квитанции, это могут быть и специально сделанные выписки из банковского счета плательщика. Информация об этом поможет вам не только сэкономить свои деньги, так как долги товариществу автоматически переходят новому владельцу, но и опять же даст возможность просить скидку. Особенно если товарищество уже подало документы в суд на востребования долга.
Кто собственник?
Вроде бы самый обычный вопрос, но иногда даже сам владелец не знает, что бывший супруг, например, имеет права на данную недвижимость. Кроме того, зачастую тот, кто показывает вам объект, и собственник - это совершенно разные люди, и необходимо выяснить действительное намерение реальных владельцев, особенно если с вас требуют задаток. Попросите показать свежую выписку из Крепостной книги и подтвердить семейное положение на момент приобретения ими недвижимости
Имеются ли требования третьих лиц?
Записи об этом видны в той же выписке из Крепостной книги. Эти требования могут быть как нотариально закрепленные, так и не заверенные нотариусом: например, действующий арендный договор, обязанности по которому переходят новому владельцу.
Какова форма продаваемой собственности?
Даже если вы покупаете обычную квартиру, то вы можете столкнуться не только с квартирной собственностью, но и с так называемой «мысленной частью» недвижимости, при которой первоочередное право покупки принадлежит другим лицам - сособственникам. Купить такой объект, конечно же, тоже можно, но необходимо учитывать юридические нюансы, иногда они бывают довольно запутанными.
Как оформлено право пользования парковкой и кладовкой?
Даже тут можно встретиться с различной формой собственности и владения: от устной договоренности между жильцами до нотариально оформленной квартирной собственности и нотариально заверенного порядка пользования.
На какой земле построен дом - на жилой или нежилой?
Это важно знать, так как большая разница будет не только в кредитных условиях финансирующего покупку банка, но и в стоимости последующих коммунальных услуг. Также играет огромную роль освобождение от земельного налога и, как следствие, ликвидность этой недвижимости.