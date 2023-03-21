Жители Ласнамяэ, ликуйте! На этой неделе стартует крупномасштабное строительство

По словам вице-мэра Владимира Света, после технологической паузы в связи с зимними погодными условиями можно продолжить масштабные строительные работы второго этапа.

«Пешеходно-велосипедная дорожка из Тондираба в Кадриорг – один из крупнейших объектов, который в этом году будет завершен в Ласнамяэ, – сказал Свет. – Завершившийся осенью первый этап строительства дает представление о том, как будет выглядеть дорожка целиком. На протяженности велосипедной трассы будет обновлено все городское пространство – для пешеходов и велосипедистов появятся отдельные полосы движения, рядом с дорожкой установят скамьи, построят спортплощадки, станции по ремонту велосипедов, также будет обновлено озеленение».

В ходе второго этапа строительства будет построена дорожка протяженностью 1,1 км от Смуули-теэ до улицы Валге. Новый участок дорожки протянется преимущественно параллельно улице Лийкури, по краю зеленого коридора Ласнамяэ, а после пересечения улицы Выйдуйооксу протянется до улицы Валге.

По словам старейшины Ласнамяэ Юлианны Юрченко, этот объект имеет важное значение для жителей района, поскольку в будущем дорожка позволит безопасно и удобно добираться в разные места пешком, на велосипеде или самокате. «Чтобы улучшить соединение между Ласнамяэ и районом Кесклинн, мы приступаем ко второму этапу работ, которые продлятся до августа. Просим участников движения в этом районе следовать временным знакам и учитывать, что в связи с проведением строительных работ обычное движение здесь может быть затруднено», - сказала Юрченко.

На пешеходно-велосипедной дорожке будет отдельная полоса с покрытием из брусчатки для пешеходов и асфальтовая – для велосипедистов. Для любителей бега по краю дорожки будет проложена беговая дорожка с покрытием из древесной коры. По краю дорожки устроят карманы с местами для отдыха, для велосипедистов установят насос для шин, два пункта по обслуживанию велосипедов и 12 стоянок для велосипедов. Рядом с дорожкой построят зоны с резиновым покрытием, на которых установят инвентарь для занятий спортом и игр. Также построят площадку для уличного баскетбола. На участке будут установлены два крана с питьевой водой.

Чтобы обеспечить безопасность пешеходов и велосипедистов при пересечении проезжей части, и чтобы сделать движение более спокойным, будет построена искусственная неровность на улице Выйдуйооксу. Для безопасности людей с нарушениями зрения рядом с пешеходным переходом установят покрытие из тактильной плитки.

Помимо работ по строительству дорожки, на этом участке установят светодиодные фонари и яркое освещение пешеходных переходов. В рамках работ по озеленению посадят 14 дубов, 66 рябин промежуточных, 21 рябину круглолистную, 16 кленов, 330 орешников и 4700 ив пурпурных.