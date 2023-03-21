С 1 мая государство введет новый налог

«В прошлому году правительство поручило Центру резервов Эстонии сформировать государственный резерв природного газа. Несмотря на нестабильность рынков газа, Центр резервов Эстонии успешно выполнил это задание: в результате шести тендеров в Эстонской Республике впервые был сформирован стратегический резерв газа, способный при необходимости покрыть потребление газа в течение нескольких месяцев отопительного периода и обеспечить уверенность эстонских потребителей», заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Вводимая плата покроет расходы, связанные с хранением и управлением стратегическим резервом природного газа. Сетевое предприятие добавляет эту плату в счет, выставляемый потребителю за сетевую услугу, а затем перечисляет эту плату в Центр резервов Эстонии. Размер платы в выставляемом потребителю счете зависит от объема потребления. По оценке Центра резервов Эстонии, размер платы составит примерно 0,5 процента от окончательной суммы счета за потребление газа.

В 2023 году ставка платы за резерв газа составляет 0,40 евро за один мегаватт-час без учета налога с оборота. Например, если домохозяйство тратит на газ 200 евро в месяц, потребляя 2,5 мегаватт-час, данная плата в выставляемом этому потребителю счете составит 1 евро (плюс налог с оборота).