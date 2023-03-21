С 1 мая начнет действовать постановление, регулирующее плату за резерв природного газа для финансирования хранения и управления эстонским государственным резервом природного газа, сообщают в Министерстве экономики и коммуникаций.
С 1 мая государство введет новый налог
«В прошлому году правительство поручило Центру резервов Эстонии сформировать государственный резерв природного газа. Несмотря на нестабильность рынков газа, Центр резервов Эстонии успешно выполнил это задание: в результате шести тендеров в Эстонской Республике впервые был сформирован стратегический резерв газа, способный при необходимости покрыть потребление газа в течение нескольких месяцев отопительного периода и обеспечить уверенность эстонских потребителей», заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.
Вводимая плата покроет расходы, связанные с хранением и управлением стратегическим резервом природного газа. Сетевое предприятие добавляет эту плату в счет, выставляемый потребителю за сетевую услугу, а затем перечисляет эту плату в Центр резервов Эстонии. Размер платы в выставляемом потребителю счете зависит от объема потребления. По оценке Центра резервов Эстонии, размер платы составит примерно 0,5 процента от окончательной суммы счета за потребление газа.
В 2023 году ставка платы за резерв газа составляет 0,40 евро за один мегаватт-час без учета налога с оборота. Например, если домохозяйство тратит на газ 200 евро в месяц, потребляя 2,5 мегаватт-час, данная плата в выставляемом этому потребителю счете составит 1 евро (плюс налог с оборота).
В минитерстве отмечают, что задача эстонского стратегического резерва газа – обеспечить поддержание подачи газа при значительных нарушениях поставок. Объем резерва газа – 1 тераватт-час, что соответствует 28 процентам прогнозируемого спроса в течение следующего годового периода потребления. Центр резервов Эстонии хранит стратегический резерв газа в подземном хранилище при поселке Инчукалнс в Латвии.