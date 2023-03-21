Профсоюз химиков: врачи отказываются фиксировать профзаболевания

«Как показывает наша практика, врачи отказываются фиксировать профессиональное заболевание, потому что у них якобы нет для этого компетенции, а психиатры клиники профессиональных заболеваний не берут на себя эту ответственность, чтобы избежать возражений со стороны работодателей», - заявила председатель правления союза химиков Юлия Леонтьева в своем обращении к министру здравоохранения и труда Пеэпу Петерсону.

Кроме того, в профсоюзе химиков считают, что Касса по безработице должна тщательнее следить за предлагаемыми вакансиями и заявленными в них условиями. «Необходимо избегать предоставления рабочих мест, если работодатель предлагает меньше минимальной заработной платы, либо в отношении работодателя возбуждено дело о банкротстве, либо юридическое лицо находится в стадии ликвидации», - сказала Леонтьева.

Союз химиков также рекомендует Министерству социальных дел создать систему, которая показывала бы стаж заработанной льготной пенсии. «По аналогии можно посмотреть данные о досрочном выходе на пенсию, если у сотрудника 3-5 детей», - отметила Леонтьева.