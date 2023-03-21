КаПо предьявило гендиректору Департамента полиции и погранохраны подозрение в пособничестве мошенничеству

Согласно подозрению, по просьбе Ээрика Хельдна и при участии Эльмара Вахера в апреле 2019 года первый был для вида принят на службу в Департамент полиции и погранохраны, и в тот же день временно переведен в структурное подразделение Сил обороны, где он фактически проработал уже год.

Согласно подозрению, Ээрик Хельдна в мае 2022 года подал в Департамент социального страхования заявление о назначении пожизненной пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования удовлетворил заявление. Основанием для заявления на получение пенсии стали документы, отражающие, в том числе, якобы службу Ээрика Хельдна в полиции в течение двух лет. Без этих данных Ээрик Хельдна не имел бы за плечами необходимого для получения пенсии за выслугу лет 25-летнего трудового стажа в полиции.

Речь идет о предварительном подозрении, суть которого может измениться в ходе следствия.

«Хотя по-человечески понятно желание получать полицейскую пенсию, которая значительно выше пенсии по старости, так называемая специальная пенсия предназначена для тех, кто внес вклад в свою страну в объеме, отвечающем требованиям, предъявляемым при назначении специальной пенсии», – заявила госпрокурор Мария Энтсик.

«Использование системы для личной выгоды неприемлемо ни при каких обстоятельствах, и нельзя из благих побуждений по отношению к другим отклоняться от правил. Правила распространяются на всех одинаково, и по закону при появлении признаков преступления мы обязаны проверить ставшие нам известными обстоятельства в рамках уголовного производства. Очень жаль, что нам приходится выдвигать такие подозрения против людей, чья повседневная работа заключается в том, чтобы отстаивать правильность и законность хорошего поведения, и которые в силу своего положения знают, какая деятельность может быть квалифицирована как преступление», - добавил гособвинитель.

Ээрик Хельдна

В течение многих лет Хельдна занимал руководящие должности в отделе по борьбе с наркотиками уголовной полиции, в уголовном отделе Пыхьяской префектуры и в Центральной уголовной полиции. В течение восьми лет Хельдна работал в КаПо и занимал должность заместителя гендиректора.

Летом 2017 года он покинул КаПо и приступил к работе советником в юридической фирме Nove.

Позже он трудоустроился в Силах обороны.