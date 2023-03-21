«Почтальон» с Артемием Троицким: Путин оказался в компании с африканскими диктаторами-людоедами

Таким образом, констатирует Троицкий, Путин оказался в очень нелестной компании с африканскими диктаторами-людоедами и Слободаном Милошевичем. «Это самый катастрофический правитель за все время истории России. Сталин и Иван Грозный были кровавыми, но у них были и какие-то достижения. Конечно, они не покрывали их кровавый террор, но все же, что-то в плюсик можно было записать. Правление Путина же – это один сплошной кромешный позор», - уверен публицист.

И хотя Россия, конечно, сказала, что все это ей как слону дробина, это хорошая мина при плохой игре, считает Троицкий: «Даже символическое значение действия гаагского суда кое-что значит, особенно если оно не имеет срока давности и на него не распространяется так называемый государственный иммунитет. Кроме того, международное сообщество признало, что Владимир Путин – преступник. То есть изгой в лице мирового сообщества. Думаю, что именно этот удар для Путина – самый сильнейший за время его пребывания у власти».

Макрон больше Путину не позвонит, уверен Троицкий: «Никаких разговоров с Путиным у респектабельных людей быть не может».

Автор программы «Почтальон» также отметил, что есть момент, который не все учитывают: пока российские власти не выдадут международному суду подозреваемого в преступлениях Путина, никакие санкции, в том числе гуманитарные, экономические, с России сняты не будут, на это можно не надеяться.