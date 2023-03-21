Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Публицист Артемий Троицкий считает, что депортация украинских детей, которая стала причиной такого шага, выглядит, как эти ни цинично звучит, как наиболее впечатляющее преступление, позволяющее привлечь главу российского государства к персональной ответственности за совершенные злодеяния в Украине.
«Почтальон» с Артемием Троицким: Путин оказался в компании с африканскими диктаторами-людоедами
Очередную передачу «Почтальон» Артемий Троицкий почти полностью посвятил страшному преступлению, - депортации не менее 16 тысяч украинских детей с юга, востока и севера страны.
«У этих детей были родители, и дети были насильно вывезены на территорию РФ. Там они попали в детские дома и в какие-то семьи. В частности, Львова-Белова тоже себе 15-летнего украинского мальчика усыновила. – рассказывает Троицкий, упоминая уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову, также получившую ордер на арест. – Преступление ужасное, дети – это существа беззащитные, у которых нет более близких людей в мире, чем родители. Даже если допустить, что многие из родителей этих детей погибли, опять же, спасибо Путину за это, но все равно, у них остались бабушки, дедушки, дяди, тети, друзья, подруги, в конце концов. И вот так их взять и просто вывезти в другой мир, к другим людям, это страшно и жутко».
Публицист уточняет, что, по его мнению, международным судом очень выверенно был сделан расчет на обвинении именно в депортации детей: «Убийство мирных граждан и военных – увы, случаи, распространенные в мире. Но фактическое похищение детей – это уже из ряда вон выходящее. Это не более страшное преступление, но более впечатляющее, как ни цинично это звучит. И это преступление намного проще доказать: Путин с Львовой-Беловой очень мило беседовали на эти темы на камеры».
Таким образом, констатирует Троицкий, Путин оказался в очень нелестной компании с африканскими диктаторами-людоедами и Слободаном Милошевичем. «Это самый катастрофический правитель за все время истории России. Сталин и Иван Грозный были кровавыми, но у них были и какие-то достижения. Конечно, они не покрывали их кровавый террор, но все же, что-то в плюсик можно было записать. Правление Путина же – это один сплошной кромешный позор», - уверен публицист.
И хотя Россия, конечно, сказала, что все это ей как слону дробина, это хорошая мина при плохой игре, считает Троицкий: «Даже символическое значение действия гаагского суда кое-что значит, особенно если оно не имеет срока давности и на него не распространяется так называемый государственный иммунитет. Кроме того, международное сообщество признало, что Владимир Путин – преступник. То есть изгой в лице мирового сообщества. Думаю, что именно этот удар для Путина – самый сильнейший за время его пребывания у власти».
Макрон больше Путину не позвонит, уверен Троицкий: «Никаких разговоров с Путиным у респектабельных людей быть не может».
Автор программы «Почтальон» также отметил, что есть момент, который не все учитывают: пока российские власти не выдадут международному суду подозреваемого в преступлениях Путина, никакие санкции, в том числе гуманитарные, экономические, с России сняты не будут, на это можно не надеяться.
«Увы, если глава государства является преступником, то и само государство является преступным – а это дальнейшая изоляция, бойкоты в торговле, спорте и в других чувствительных для России областей», - добавляет он. Кроме того, уже не может уже идти речи о переговорах с Путиным – все мирные планы, минские соглашения – эта повестка ушла в прошлое.
Кроме того, уверен Троицкий, дело против Путина – это четкий сигнал российским элитам: избавляйтесь от Путина, «убирайте его нафиг»: «Все уперлось конкретно в этого самого человека. Женщину Марию иметь в виду не будем. Но перед российской элитой встает вопрос ребром: не убирают Путина, Россия превращается в мрачнейшее местечко, которое будет похоже на растянутую на 11 часовых поясов Северную Корею, или на православный Иран, а также сырьевой придаток Китая. Для Китая важно, чтобы в России было как можно хуже, тогда у Китая больше рычагов, чтобы доить ее за минимальные деньги. А для этого нужен Путин. Потому что даже его дружки первым делом захотят договориться с Западом, и этого Китаю не нужно».
В качестве постскриптума Артемий Троицкий отмечает, что после новостей об ордере на арест «Владимир Путин» объявился в Крыму, а потом в оккупированном Мариуполе. Троицкий специально ставит Путина в кавычки, потому что считает, что все это - халтурная операция с двойниками. «У Путина давно есть двойники, - утверждает он. - И совершенно явно и очевидно, что на территорию Украины заслали двойника: он более свежий и загорелый. Но самое убедительное доказательство, что царь не настоящий – он был практически без охраны, убивай – не хочу. Хоть кувалдой можно было зашибить совершенно спокойно».
Конспирологическое сознание Троицкого подсказывает ему смелый вывод: «Может быть, таким образом репетируют сакральное, церемониальное, но необходимое в данной обстановочке убийство двойника Путина: двойника уконтрапупят во время его очередной вылазки куда-нибудь, а настоящего Путина вывезут к Берлускони на остров Сардиния».
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