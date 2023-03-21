Как обстоят дела с новым жильем выселенных из домов на улицах Копли и Мяэпеалзе беженцев

Руководитель отдела по кризисному регулированию Департамента социального страхования Вадим Иванов выразил благодарность десяткам сотрудников департамента, волонтерам и городу Таллинну, с чьей помощью сотни беженцев обрели новое жилье. «Понимаю, что переезд с уже знакомого места для всех беженцев изнурителен с эмоциональной точки зрения. Поэтому мы в течение месяцев разъясняли людям, что квартиры в домах на улицах Копли и Мяэпеалзе являются местами временного проживания. Департамент социального страхования может предлагать беженцам лишь временное размещение. К счастью, для большинства семей, проживавших в этих домах, удалось найти постоянную жилплощадь», - сказал Иванов. Он добавил, что значительную помощь в этом по-прежнему оказывает портал по аренде жилья www.kinnisvara24.ee/ukraini.

По состоянию на 20 марта из проживающих в этих домах ста семей постоянное жилье нашли 59, одиннадцать семей приняли решение уехать из Эстонии. Из 29 семей, которые переезжают в другое временное место размещения, 24 ищут постоянное место жительства, оставшимся временная крыша над головой еще требуется.

По словам Иванова, департамент располагает информацией о более чем 135 вариантах долговременного размещения, которые были предложены беженцам.

О ситуации

Государственный центр оборонных инвестиций и Департамент социального страхования подписали 30.03.2022 г. договор, по которому здания на улицах Копли и Мяэпеалзе были переданы департаменту с целью временного размещения беженцев. Договор был заключен сроком на год и заканчивается 31.03.2023 г.

Вместе с Министерством социальных дел Департамент социального страхования искал весной 2022 года возможности для того, чтобы беженцы могли арендовать квартиры в Копли и на Мяэпеалзе, однако решения означали установление сравнительно высоких цен, с которыми представители беженцев не были согласны. Поэтому департамент принял решение предоставлять в этих домах услугу временного размещения до конца действия договора.

С начала войны Департамент социального страхования временно разместил более 24 200 человек и около 800 домашних питомцев. В настоящий момент в местах временного размещения проживает почти 1400 человек, из которых 960 - на пароме Isabelle.

В среднем беженцы проживают в предоставляемых Департаментом социального страхования местах временного размещения в течение двух месяцев.