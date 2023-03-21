Их Величества король Швеции Карл 16 Густав и королева Сильвия со второго по четвертое мая нанесут по приглашению президента Алара Кариса государственный визит в Эстонию, в ходе которого посетят Таллинн и Тарту.
Шведская королевская чета в мае посетит Эстонию с государственным визитом
Государственный визит шведской королевской четы подтверждает тесную дружбу Эстонии и Швеции, тем более, что он состоится в этом году, когда шведский король Карл XVI Густав отмечает свое 50-летие на престоле. В центре внимания визита - укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, укрепление экономических связей, возможности для зеленой и цифровой революции, а также сотрудничество в области энергетики, науки и инноваций.
В поездке королевскую чету будут сопровождать члены правительства Швеции и представители крупных компаний, которые обсудят пути укрепления деловых связей между Эстонией и Швецией и расширения экономического сотрудничества.
Шведская королевская чета посетила недавно обретшую независимость Эстонию с королевским визитом в апреле 1992 года и с частным визитом в мае 2002 года. В октябре 2007 года королева Сильвия приняла участие в праздновании 375-летия Тартуского университета. Кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниэль посещали Эстонию в 2014 и 2018 годах.