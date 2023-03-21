Фото ⟩ Эстонский банный комплекс прибыл в Украину с благословением

Любой комплекс, окрашенный в зеленый цвет, в военное время является четко обозначенной военной целью. Однако любой автомобиль гражданского цвета также может быть гуманитарной машиной. «Таких машин довольно много. Так что наш комплекс совсем не похож на военную машину, переданную украинской армии», - написала общественная организация в социальных сетях.

Водителем банного комплекса был Виталий, бывший профессиональный военнослужащий и водитель грузовика, который переболел ковидом. «В сентябре 2021 года он ехал из Европы, по дороге у него начала болеть голова, а когда он добрался до дома, то был полумертв. После этого пять недель провел в реанимации под респираторами. Поставили диагноз Covid. Это было удручающее время, потому что каждый день из одной и той же реанимации выводили людей с простыней, натянутой на лицо», - рассказывают представители НКО. Однако через два месяца у Виталия забрали кислородную маску. Сначала он мог встать только на несколько секунд: все его мышцы атрофировались.