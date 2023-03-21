Банный комплекс Toompea Кайтселийта прибыл во Львовскую область Украины 19 марта при содействии общественной организации (НКО) Saunad Ukrainasse. На этот раз крымские татары хотели получить комплекс в гражданских цветах, чтобы он не стал мишенью для врага. Банный комплекс также был благословлен святым отцом.
Фото ⟩ Эстонский банный комплекс прибыл в Украину с благословением
Любой комплекс, окрашенный в зеленый цвет, в военное время является четко обозначенной военной целью. Однако любой автомобиль гражданского цвета также может быть гуманитарной машиной. «Таких машин довольно много. Так что наш комплекс совсем не похож на военную машину, переданную украинской армии», - написала общественная организация в социальных сетях.
Водителем банного комплекса был Виталий, бывший профессиональный военнослужащий и водитель грузовика, который переболел ковидом. «В сентябре 2021 года он ехал из Европы, по дороге у него начала болеть голова, а когда он добрался до дома, то был полумертв. После этого пять недель провел в реанимации под респираторами. Поставили диагноз Covid. Это было удручающее время, потому что каждый день из одной и той же реанимации выводили людей с простыней, натянутой на лицо», - рассказывают представители НКО. Однако через два месяца у Виталия забрали кислородную маску. Сначала он мог встать только на несколько секунд: все его мышцы атрофировались.
«Примерно в то же время западные спецслужбы начали предупреждать, что вот-вот начнется война. К Виталию каждый день приходил массажист. Два месяца подряд. Когда началась война, Виталий уже мог самостоятельно пройти 100 метров, но потом массажиста мобилизовали, и Виталию выдали справку об инвалидности. На войну его не брали. Врачи посоветовали ему просто гулять в лесу», - написали в НКО, добавляя, что Виталий хочет помочь Украине любой ценой.
Поскольку Виталий является инвалидом, он не подлежит мобилизации. «Поэтому его направили в наш банный комплекс в качестве водителя. Он считает, что все раненые и пострадавшие должны что-то делать в тылу. Жизнь, однако, устроена не идеально. У него есть друг, который был один раз ранен и десяток раз контужен. В принципе, он мог бы остаться в тылу, но боевые столкновения таковы, что этот человек всегда возвращался на фронт», - рассказали в НКО.
«Очень трудно находиться в тылу, получать сообщения с фронта и в то же время чувствовать, что ты не контролируешь ситуацию. Как ни странно, здесь была раскрыта более широкая роль нашей бани. Добровольцы из города Старый Самбор бесплатно кормили и размещали нас. После этого к нашим машинам приносили еще больше пожертвований, чтобы отвезти на фронт», - написала организация.
«Наша баня также стала символизировать усилия всей страны для победы в украинском тылу. Дорогие друзья, это не только признание, но и моральная ответственность за продолжение нашей миссии», - добавили в НКО.